4. Liga, Gruppe 1 Spiel zwischen Frenkendorf und Wallbach ohne Sieger Je ein Punkt für Frenkendorf und Wallbach: Die Teams trennen sich 1:1

Das erste Tor der Partie fiel bereits in der Startphase: Das 0:1 erzielte Mattia Brunner in der 1. Minute. Den Ausgleich erzielte Ramon Schilt in der 40. Minute.

Bei Frenkendorf erhielten Denny Gari (32.), Claudio Vaz Barata (72.) und Martin Muheim (88.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Wallbach, Timm Bienz (34.) kassierte sie.

In seiner Gruppe hat Frenkendorf den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 44 Tore in 15 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.9 Toren pro Match.

Frenkendorf bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 38 Punkten auf Rang 2. Frenkendorf hat bisher zwölfmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Frenkendorf auswärts gegen das drittplatzierte Team FC Pratteln zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 23. April statt (17.00 Uhr, In den Sandgruben, Pratteln).

Das Unentschieden bringt Wallbach in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 9. Wallbach hat bisher dreimal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Wallbach geht es daheim gegen FC Laufenburg-Kaisten (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 22. April statt (18.00 Uhr, Unter Reben, Zeiningen).

Telegramm: FC Frenkendorf - FC Wallbach-Zeiningen 1:1 (1:1) - Sportplatz Kittler, Frenkendorf – Tore: 1. Mattia Brunner 0:1. 40. Ramon Schilt 1:1. – Frenkendorf: Roy Gradl, Riccardo Donadei, Michel Probst, Fabio Pongan, Giuseppe Colangelo, Denny Gari, Lasse Spycher, Claudio Vaz Barata, Gianluca Padula, Ramon Schilt, Angelo Di Palma. – Wallbach: David Waldmeier, Ramon Rutishauser, Neil Dobmann, Mirco Senn, Andreas Stocker, Dennis Lützelschwab, Mattia Brunner, Noel Hasler, Timm Bienz, Haris Malmudirevic, Francesco Alletto. – Verwarnungen: 32. Denny Gari, 34. Timm Bienz, 72. Claudio Vaz Barata, 88. Martin Muheim.

