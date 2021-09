3. Liga, Gruppe 1 Spiel zwischen Gelterkinden und Concordia Basel ohne Sieger Sechs Tore sind zwischen Gelterkinden und Concordia Basel gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:0 jedoch nicht.

(chm)

Gelterkinden ging durch Tore von Marek Binjas (19.), Nicola Zbinden (36.) und Marco Erny (41.) bis in die 41. Minute 3:0 in Führung. Dies sollten aber alle Tore bleiben für Gelterkinden.

Doch dann begann die Aufholjagd von Concordia Basel. Für den Ausgleich für Concordia Basel zum 0:3 sorgte in der 71. Minute Emre Findik.

Im Spiel gab es nur wenige Karten.

In der Tabelle verliert Gelterkinden Plätze und zwar von Rang 3 auf 4. Das Team hat sieben Punkte. Gelterkinden hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Gelterkinden spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Black Stars (Platz 6). Das Spiel findet am 18. September statt (18.30 Uhr, Buschweilerhof, Basel).

Concordia Basel verbessert sich in der Tabelle von Rang 9 auf 8. Das Team hat fünf Punkte. Concordia Basel hat bisher einmal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Concordia Basel tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von SC Binningen an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 19. September (15.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: FC Gelterkinden - FC Concordia Basel 3:3 (3:0) - Wolfstiege, Gelterkinden – Tore: 1. Vildon Memeti 0:0. 19. Marek Binjas 1:0. 36. Nicola Zbinden 2:0. 41. Marco Erny 3:0. 46. Emilio Gestoso Fandino 3:0. 71. Emre Findik 3:0. – Gelterkinden: Jannis Lüthy, Ramon Wiederkehr, Alexander Thommen, Yannick Brogle, Leutrim Ahmeti, Till Bösch, Joël Hänggi, Noa Merz, Manuel Wiederkehr, Marek Binjas, Marco Erny. – Concordia Basel: Christian D Avolio, Reto Bornhauser, Vildan Aliji, Mischa Ryf, Saharat Schaffner, Francesco Rizzo, Elid Basha, Marlon Riva, Emre Findik, Tolgahan Eraslan, Vildon Memeti. – Verwarnungen: 67. Vildan Aliji, 71. Marlon Riva.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Gelterkinden - FC Concordia Basel 3:3, US Olympia 1963 - FC Oberwil 5:1, FC Laufen - FC Therwil 4:0, AC Rossoneri - FC Breitenbach 4:2, FC Bubendorf - FC Black Stars 4:0, SC Binningen - FC Zwingen 3:2

Tabelle: 1. FC Laufen 4 Spiele/10 Punkte (15:3). 2. FC Therwil 4/9 (14:5), 3. SC Binningen 4/9 (13:7), 4. FC Gelterkinden 4/7 (11:8), 5. FC Bubendorf 4/7 (10:8), 6. FC Black Stars 4/6 (12:14), 7. FC Oberwil 4/5 (6:7), 8. FC Concordia Basel 4/5 (6:10), 9. AC Rossoneri 4/5 (6:8), 10. FC Zwingen 4/4 (6:9), 11. FC Schwarz-Weiss b 3/3 (5:5), 12. US Olympia 1963 4/3 (10:12), 13. FC Breitenbach 4/1 (7:13), 14. BCO Alemannia Basel 3/0 (2:14).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.09.2021 00:44 Uhr.