4. Liga, Gruppe 3 Spiel zwischen Oberwil und Münchenstein FC ohne Sieger 1:1 lautet das Resultat zwischen Oberwil und Münchenstein FC. Die Teams teilen sich die Punkte.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel bereits in der Startphase: Das 0:1 erzielte Patrick Zimmermann in der 4. Minute. Den Ausgleich erzielte Clifford Otieno Ouma in der 28. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Münchenstein FC sah Fabio Vigorito (75.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine. Die einzige gelbe Karte bei Oberwil erhielt: Ivica Ohnjec (57.)

In der Abwehr gehört Oberwil zu den Besten: Total liess das Team 45 Tore in 20 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.1 Toren pro Spiel (Rang 3).

Oberwil bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 33 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Oberwil hat bisher neunmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Oberwil tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Ettingen an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 11. Juni statt (18.30 Uhr, Sportanlage Hintere Matten, Ettingen).

Nach dem Unentschieden büsst Münchenstein FC in der Tabelle ein und liegt neu mit 24 Punkten auf Rang 9. Das Team verschlechtert sich um einen Platz. Münchenstein FC hat bisher siebenmal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Münchenstein FC auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Röschenz. Zu diesem Spiel kommt es am 11. Juni (18.00 Uhr, Sportplatz Fluh, Röschenz).

Telegramm: FC Oberwil - FC Münchenstein 1:1 (1:1) - Eisweiher, Oberwil – Tore: 4. Patrick Zimmermann 0:1. 28. Clifford Otieno Ouma 1:1. – Oberwil: Tobias Hollinger, Thierry Geissmann, Fabio Zle, Pascal Wellig, Lorenzo Agostini, Ivica Ohnjec, Jan Studinger, Clifford Otieno Ouma, Erkan Tinas, David Camenzind, Nunzio Incognito. – Münchenstein FC: David Wenger, Gianluca Bonarrigo, Nicolas Menz, Silvan Stürchler, Daniele Abbt, Dario Muchenberger, Patrick Zimmermann, Davide Febbraio, Fabio Pedrido Reber, Mohammad Bashir Naderi, Fabio Vigorito. – Verwarnungen: 57. Ivica Ohnjec – Ausschluss: 75. Fabio Vigorito.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.05.2022 01:25 Uhr.