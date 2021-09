2. Liga Spiel zwischen Wallbach und Möhlin-Riburg/ACLI ohne Sieger Wallbach und Möhlin-Riburg/ACLI spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte.

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Wallbach die Führung. Torschütze in der 14. Minute war Thomas Kym. Nur gerade ein Minuten später (15.) schaffte Wallbach den Ausgleich, als Tobias Thommen erfolgreich war.

Bei Möhlin-Riburg/ACLI erhielten Massimo Calcaterra (37.), Marko Markovic (38.) und Granit Bislimi (46.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Wallbach, nämlich für Pascal Bonnemain (22.).

Wallbach steht in der Tabelle neu auf Rang 9 (zuvor: 8). Das Team hat vier Punkte. Wallbach hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Wallbach geht es in einem Heimspiel gegen FC Amicitia Riehen (Platz 12) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 18. September (18.30 Uhr, Buhnacker, Wallbach).

Nach dem Unentschieden büsst Möhlin-Riburg/ACLI in der Tabelle ein und liegt neu mit fünf Punkten auf Rang 8. Das ist eine Verschlechterung um einen Platz. Möhlin-Riburg/ACLI hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Möhlin-Riburg/ACLI geht es in einem Heimspiel gegen BSC Old Boys (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 18. September statt (18.00 Uhr, Sportzentrum Steinli, Möhlin).

Telegramm: FC Wallbach-Zeiningen - FC Möhlin-Riburg/ACLI 1:1 (1:1) - Buhnacker, Wallbach – Tore: 14. Thomas Kym 0:1. 15. Tobias Thommen 1:1. – Wallbach: Nico Autino, Simon Jegge, Pascal Bonnemain, Timo Kaufmann, Manuel Schärer, Luca Guarda, Florian Guarda, Yannik Hunkeler, Tobias Thommen, Manuel Guarda, Benjamin Guarda. – Möhlin-Riburg/ACLI: Tobias Zingg, Gerd Balmer, Philipp Schmid, Joshua Kaufmann, Massimo Calcaterra, Dardan Bogujevci, Thomas Kym, Korab Bislimi, Marko Markovic, Gzim Krasniqi, Jonathan Tettey. – Verwarnungen: 22. Pascal Bonnemain, 37. Massimo Calcaterra, 38. Marko Markovic, 46. Granit Bislimi.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Pratteln - FC Gelterkinden 3:2, FC Birsfelden - FC Aesch 1:4, SV Sissach - BSC Old Boys 0:2, FC Amicitia Riehen - FC Reinach 2:4, FC Wallbach-Zeiningen - FC Möhlin-Riburg/ACLI 1:1

Tabelle: 1. FC Aesch 5 Spiele/13 Punkte (17:4). 2. FC Pratteln 5/12 (14:7), 3. FC Reinach 5/12 (13:7), 4. FC Allschwil 4/10 (11:4), 5. BSC Old Boys 5/6 (7:11), 6. FC Gelterkinden 5/6 (8:8), 7. SV Muttenz 3/5 (6:5), 8. FC Möhlin-Riburg/ACLI 5/5 (10:11), 9. FC Wallbach-Zeiningen 4/4 (6:7), 10. FC Dardania 4/3 (9:13), 11. SV Sissach 5/2 (5:12), 12. FC Amicitia Riehen 4/1 (4:15), 13. FC Birsfelden 4/1 (5:11), 14. NK Pajde 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2021 21:56 Uhr.