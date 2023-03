4. Liga, Gruppe 2 Srbija 1968 siegt gegen Birsfelden – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Srbija 1968 behielt im Spiel gegen Birsfelden am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:2.

Das erste Tor der Partie erzielte Luke Mc Guinness für Birsfelden. In der 4. Minute traf er zum 1:0. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Denijel Savic, sorgte in der 28 für den Ausgleich für Srbija 1968. In der 31. Minute war es an Stefan Todorovic, Srbija 1968 2:1 in Führung zu bringen.

Gleichstand stellte Dorian Perez durch seinen Treffer für Birsfelden in der 51. Minute her. Per Penalty traf Stefan Todorovic in der 59. Minute zur 3:2-Führung für Srbija 1968. In der 83. Minute erhöhte Denijel Savic auf 4:2 für Srbija 1968.

Bei Srbija 1968 erhielten Nikola Milenkovic (75.), Stefan Todorovic (87.) und Nenad Milakovic (90.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Birsfelden erhielt: Besnik Krasniqi (77.)

Dass Srbija 1968 gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen zehn Spielen 1.3 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Srbija 1968 die sechstbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 8 mit durchschnittlich 2.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

In der Regel kassiert Birsfelden nicht so viele Tore wie gegen Srbija 1968. Total liess das Team 20 Tore in zehn Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.4 Toren pro Spiel (Rang 3).

Mit dem Sieg rückt Srbija 1968 um einen Platz nach vorne. Mit zehn Punkten liegt das Team auf Rang 7. Srbija 1968 hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Srbija 1968 geht es daheim gegen FC Aesch b (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 26. März (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Nach der Niederlage büsst Birsfelden einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit acht Punkten auf Rang 8. Für Birsfelden ist es bereits die sechste Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Birsfelden gingen unentschieden aus. Birsfelden verlor zudem erstmals zuhause.

Birsfelden spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen SC Dornach b (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am 25. März (17.00 Uhr, Sternenfeld, Birsfelden).

Telegramm: FC Srbija 1968 - FC Birsfelden 4:2 (2:1) - Rankhof, Basel – Tore: 4. Luke Mc Guinness (Penalty) 0:1.28. Denijel Savic (Penalty) 1:1.31. Stefan Todorovic 2:1. 51. Dorian Perez 2:2. 59. Stefan Todorovic (Penalty) 3:2.83. Denijel Savic 4:2. – Srbija 1968: Milos Tintor, Sasa Puric, Nikola Puric, Dominik Ansmann, Nikola Milenkovic, Nenad Milakovic, Vuk Pavkovic, Igor Antonijevic, Marko Perisic, Denijel Savic, Stefan Todorovic. – Birsfelden: Firat Deniz, Cédric Grüter, Dorian Perez, Clirim Xhoxhaj, Fakon Destani, Besnik Krasniqi, Noris Bajrami, Eren Kama, Cyrill Rohrer, Alessandro Vigliano, Luke Mc Guinness. – Verwarnungen: 75. Nikola Milenkovic, 77. Besnik Krasniqi, 87. Stefan Todorovic, 90. Nenad Milakovic.

