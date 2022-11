4. Liga, Gruppe 2 Srbija 1968 und Münchenstein FC spielen unentschieden Im Spiel zwischen Srbija 1968 und Münchenstein FC hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3.

(chm)

Während des ganzen Spiels war Münchenstein FC nie in Rückstand gelegen. In der 73. Minute musste das Team aber doch noch den Ausgleich hinnehmen.

Den Auftakt machte Mohammad Bashir Naderi, der in der 18. Minute für Münchenstein FC zum 1:0 traf. Niklas Steiner sorgte in der 44. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Münchenstein FC. Stefan Todorovic sorgte in der 46. Minute für Srbija 1968 für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Mit seinem Tor in der 50. Minute brachte Fabio Vigorito Münchenstein FC mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Die 70. Minute brachte für Srbija 1968 den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Stefan Todorovic. Zum Ausgleich für Srbija 1968 traf Bruno Miguel Gomes Pires in der 73. Minute.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Srbija 1968 sah Zvezdan Andjelkovic (92.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Srbija 1968 weitere vier gelbe Karten. Bei Münchenstein FC erhielten Michael Strittmatter (79.) und Mahir Ali Calhan (86.) eine gelbe Karte.

Mit dem Unentschieden macht Srbija 1968 ein Plätze gut in der Tabelle und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 8. Srbija 1968 hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Srbija 1968 wartet im nächsten Spiel das siebtplatzierte Team FC Birsfelden, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 19. März statt (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Für Münchenstein FC hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 6. Münchenstein FC hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Münchenstein FC geht es auswärts gegen SC Basel Nord (Platz 11) weiter. Die Partie findet am 19. März statt ( Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: FC Srbija 1968 - FC Münchenstein a 3:3 (0:2) - Rankhof, Basel – Tore: 18. Mohammad Bashir Naderi 0:1. 44. Niklas Steiner 0:2. 46. Stefan Todorovic 1:2. 50. Fabio Vigorito 1:3. 70. Stefan Todorovic 2:3. 73. Bruno Miguel Gomes Pires 3:3. – Srbija 1968: Milos Tintor, Vuk Pavkovic, Stefan Kulic, Marko Vulin, Nenad Milakovic, Stefan Todorovic, Nikola Milenkovic, Bruno Miguel Gomes Pires, Vladica Zivkovic, Nikola Puric, Davor Cvijetic. – Münchenstein FC: Lenny Hämmerle, Silvan Stürchler, Mohammad Bashir Naderi, David Wenger, Nico Hauser, Niklas Steiner, Nicolas Menz, Mahir Ali Calhan, Fabio Vigorito, Basil Jäger, Linke Sturmspitze. – Verwarnungen: 60. Vladica Zivkovic, 76. Zvezdan Andjelkovic, 79. Michael Strittmatter, 83. Nenad Milakovic, 86. Mahir Ali Calhan, 90. Marko Vulin – Ausschluss: 92. Zvezdan Andjelkovic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.11.2022 02:17 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.