3. Liga, Gruppe 1 Stein mit drei Punkten auswärts gegen Röschenz – Jarmo Rüede trifft zum Sieg Stein gewinnt am Mittwoch auswärts gegen Röschenz 2:1.

Stein geriet zunächst in Rückstand, als Philipp Borer in der 5. Minute die zwischenzeitliche Führung für Röschenz gelang. In der 22. Minute glich Stein jedoch aus und ging in der 77. Minute in Führung. Torschützen waren Fabian Hug und Jarmo Rüede.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Stein sah Fabian Hug (89.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Stein weitere fünf gelbe Karten. Bei Röschenz erhielten Cyrill Christ (28.) und Janik Steg (88.) eine gelbe Karte.

Stein gibt dank dem Sieg das Schlusslicht ab. Mit 13 Punkten liegt das Team auf Rang 13. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Stein hat bisher viermal gewonnen, elfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Allschwil kriegt es Stein im nächsten Spiel in einem Heimspiel mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 15. April statt (19.15 Uhr, Bustelbach, Stein).

Für Röschenz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 10. Röschenz hat bisher fünfmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Röschenz in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team AC Rossoneri. Zu diesem Spiel kommt es am 15. April (18.00 Uhr, Sportplatz Fluh, Röschenz).

Telegramm: FC Röschenz - FC Stein 1:2 (1:1) - Sportplatz Fluh, Röschenz – Tore: 5. Philipp Borer (Penalty) 1:0.22. Fabian Hug 1:1. 77. Jarmo Rüede 1:2. – Röschenz: Daniel Steiner, Janik Steg, Cyrill Christ, Colin Darms, Michel Cueni, Roberto Cerone, Marco Cueni, Lukas Jecker, Jan Steingruber, Raphael Thomann, Philipp Borer. – Stein: Marco Schlatter, Fazli Fazlijevic, Silvan Ackermann, Fabian Näf, Kevin Strässle, Luca Gränacher, Lirim Gashi, Fabian Hug, Seifeddine Bakkay, Jarmo Rüede, Leonardo Toro. – Verwarnungen: 28. Cyrill Christ, 34. Jarmo Rüede, 60. Luca Gränacher, 67. Lirim Gashi, 86. Fabian Hug, 88. Janik Steg, 89. Ivan Locher – Ausschluss: 89. Fabian Hug.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.04.2023 11:13 Uhr.