3. Liga, Gruppe 1 Stein siegt im Auftaktspiel gegen Schwarz-Weiss – Jarmo Rüede trifft spät zum Sieg Im ersten Spiel der neuen Saison gewinnt Stein zuhause gegen Schwarz-Weiss 2:1.

(chm)

Stein geriet zunächst in Rückstand, als Elias Stockmeyer in der 43. Minute die zwischenzeitliche Führung für Schwarz-Weiss gelang. In der 55. Minute glich Stein jedoch aus und ging in der 82. Minute in Führung. Torschützen waren Mateo Caktas und Jarmo Rüede.

Bei Stein erhielten Arlind Krasniqi (52.), Fazli Fazlijevic (62.) und Daniel Lovric (69.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Schwarz-Weiss für Pascal Ryser (81.) und Edgar Gusset (94.).

Nach dem ersten Spiel steht Stein auf dem dritten Rang. Für Stein geht es auswärts gegen FC Black Stars (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 27. August statt (17.00 Uhr, Buschweilerhof, Basel).

Schwarz-Weiss reiht sich nach dem Spiel auf Rang 13 ein. Mit dem sechstplatzierten AC Rossoneri kriegt es Schwarz-Weiss als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 27. August statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Stein - FC Schwarz-Weiss b 2:1 (0:1) - Bustelbach, Stein – Tore: 43. Elias Stockmeyer 0:1. 55. Mateo Caktas 1:1. 82. Jarmo Rüede 2:1. – Stein: Marco Schlatter, Lirim Gashi, Daniel Lovric, Jarmo Rüede, Fazli Fazlijevic, Mateo Caktas, Luca Gränacher, Kevin Strässle, Silvan Ackermann, Diego D Incal, Yanis Jung. – Schwarz-Weiss: Luc Lampart, Philipp Menge, Tugay Portakal, Pascal Ryser, Jonas Baumann, Mischa David Müller, Stefan Thommen, Elias Stockmeyer, Yannick Benz, Marco Ledermann, Leo Andrin Küng. – Verwarnungen: 52. Arlind Krasniqi, 62. Fazli Fazlijevic, 69. Daniel Lovric, 81. Pascal Ryser, 94. Edgar Gusset.

