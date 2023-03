3. Liga, Gruppe 1 Stein sorgt bei Black Stars für Überraschung Überraschender Sieg für Stein: Das Team auf Tabellenrang 14 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Black Stars (6. Rang) zuhause 3:2 geschlagen.

(chm)

Den Auftakt machte Jarmo Rüede, der in der 16. Minute für Stein zum 1:0 traf. Mit seinem Tor in der 27. Minute brachte Seifeddine Bakkay Stein mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Dank dem Treffer von Bojan Saponja (31.) reduzierte sich der Rückstand für Black Stars auf ein Tor (1:2).

Seifeddine Bakkay erhöhte in der 56. Minute zur 3:1-Führung für Stein. Denis Zatko brachte Black Stars in der 71. Minute auf ein Tor heran. Das 2:3 blieb aber der Schlussstand.

Bei Stein erhielten Seifeddine Bakkay (21.), Fabian Hug (62.) und Jarmo Rüede (84.) eine gelbe Karte. Bei Black Stars erhielten Lionel Lüthi (20.) und Agron Ibraimi (93.) eine gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Black Stars ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 2.9 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 14 Spielen, in denen die Defensive 40 Tore hinnehmen musste (Rang 8).

Der Sieg ändert nichts in der Tabelle für Stein. Das Team bleibt Schlusslicht. Zehn Punkte bedeuten Rang 14. Stein hat bisher dreimal gewonnen, zehnmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Stein siegte zudem erstmals auswärts.

Für Stein geht es auswärts gegen FC Röschenz (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am 26. März statt (14.00 Uhr, Sportplatz Fluh, Röschenz).

Für Black Stars hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 6. Black Stars hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Black Stars geht es auswärts gegen FC Röschenz (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (22. März) ( Uhr, Sportplatz Fluh, Röschenz).

Telegramm: FC Stein - FC Black Stars 3:2 (2:1) - Bustelbach, Stein – Tore: 16. Jarmo Rüede 1:0. 27. Seifeddine Bakkay 2:0. 31. Bojan Saponja 2:1. 56. Seifeddine Bakkay 3:1. 71. Denis Zatko 3:2. – Stein: Marco Schlatter, Fazli Fazlijevic, Silvan Ackermann, Fabian Näf, Leonardo Toro, Michael Weiss, Lirim Gashi, Fabian Hug, Seifeddine Bakkay, Jarmo Rüede, Yanis Jung. – Black Stars: Lionel Lüthi, Ilias Zhar, Darko Ristic, Samuel Sadulu Kinkela, Luka Vidovic, Arbnit Shala, Mohamed Tahirou Diallo, Endi Zulic, Wassim Habib Ouadah, Aleksandar Rmus, Bojan Saponja. – Verwarnungen: 20. Lionel Lüthi, 21. Seifeddine Bakkay, 62. Fabian Hug, 84. Jarmo Rüede, 93. Agron Ibraimi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

