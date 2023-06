3. Liga, Gruppe 1 Stein sorgt bei Nordstern für Überraschung – Entscheidung in der Schlussminute Überraschung bei Stein gegen Nordstern: Der Tabellen13. (Stein) hat am Sonntag zuhause den Tabellendritten 4:3 besiegt.

Das erste Tor der Partie fiel für Stein: Michael Weiss brachte seine Mannschaft in der 9. Minute 1:0 in Führung. Vier Minuten dauerte es, ehe Michael Weiss erneut erfolgreich war. Er traf in der 13. Minute zum 2:0 für Stein. Dank dem Treffer von Raul Will Aracena (15.) reduzierte sich der Rückstand für Nordstern auf ein Tor (1:2).

Arbin Kurtaj glich in der 30. Minute für Nordstern aus. Es hiess 2:2. Fabian Hug brachte Stein 3:2 in Führung (43. Minute). Arbin Kurtaj glich in der 64. Minute für Nordstern aus. Es hiess 3:3. In den Schlussminuten machte nochmals Michael Weiss alles klar. Sein Treffer in der 96. Minute zum 4:3 sicherte Stein den Sieg.

Bei Stein erhielten Lirim Gashi (76.), Miran Rexhepi (89.) und Fabian Hug (91.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Nordstern für Euron Beqiri (76.) und Patrice Bossert (86.).

Keine Änderung in der Tabelle für Stein: Mit 27 Punkten liegt das Team auf Rang 13. Stein hat bisher achtmal gewonnen, 14mal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Stein ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Nordstern hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 51 Punkten auf Rang 3. Nach zwei Siegen in Serie verliert Nordstern erstmals wieder.

Für Nordstern ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Stein - FC Nordstern BS 4:3 (3:2) - Bustelbach, Stein – Tore: 9. Michael Weiss 1:0. 13. Michael Weiss 2:0. 15. Raul Will Aracena 2:1. 30. Arbin Kurtaj 2:2. 43. Fabian Hug 3:2. 64. Arbin Kurtaj 3:3. 96. Michael Weiss 4:3. – Stein: Marco Schlatter, Leonardo Toro, Silvan Ackermann, Daniel Lovric, Fabian Näf, Lirim Gashi, Luca Gränacher, Michael Weiss, Fabian Hug, Miran Rexhepi, Seifeddine Bakkay. – Nordstern: Kostandin Pando, Semi Trabelsi, Nikola Caktas, Rrezart Agushi, Nevio Compare, Arbin Kurtaj, Patrice Bossert, Euron Beqiri, Muhamet Iseni, Djeljalj Jashari, Raul Will Aracena. – Verwarnungen: 76. Lirim Gashi, 76. Euron Beqiri, 86. Patrice Bossert, 89. Miran Rexhepi, 91. Fabian Hug.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

