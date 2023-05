4. Liga, Gruppe 4 Steinen Basel mit drei Punkten auswärts gegen Allschwil Steinen Basel behielt im Spiel gegen Allschwil am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 12 Minuten: Das erste Tor der Partie erzielte Rilind Muhaxheri für Steinen Basel. In der 7. Minute traf er zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Steinen Basel stellte Erin Ziba in Minute 10 her. Jamie Jon Gartmann erzielte in der 19. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2 für Allschwil. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Steinen Basel sah Rilind Muhaxheri (79.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Rilind Muhaxheri (29.), Noah Ozan Pereira (43.) und Erin Ziba (73.). Bei Allschwil sah Jamie Jon Gartmann (79.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Allschwil weitere vier gelbe Karten.

In seiner Gruppe hat Steinen Basel den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 3.1 Tore pro Partie.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Steinen Basel. 29 Punkte bedeuten Rang 4. Steinen Basel hat bisher achtmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Steinen Basel tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Türkgücü Basel an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 7. Mai statt (13.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Für Allschwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 8. Allschwil hat bisher sechsmal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Allschwil in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Schwarz-Weiss (Platz 7) zu tun. Diese Begegnung findet am 7. Mai statt (13.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Allschwil - SC Steinen Basel 1:2 (1:2) - Im Brüel, Allschwil, – Tore: 7. Rilind Muhaxheri 0:1. 10. Erin Ziba 0:2. 19. Jamie Jon Gartmann 1:2. – Allschwil: Lenny Marksteiner, Manuel Jonasch, Cyrill Schulz, Marc Bertschmann, Nikolas Brunschwig, Federico Panazzolo, Yannick Schönenberger, Marco Venerito, Nico Müller, Granit Emini, Jamie Jon Gartmann. – Steinen Basel: Tobias Saladin, Korab Demiri, Noah Ozan Pereira, Edi Basha, Luca Bozzo, Burak Durmus, Erin Ziba, Jorge Lopez Sanchez, Lindit Cerkezi, Rilind Muhaxheri, Elid Basha. – Verwarnungen: 12. Cyrill Schulz, 29. Rilind Muhaxheri, 33. Granit Emini, 43. Noah Ozan Pereira, 73. Erin Ziba, 75. Jamie Jon Gartmann, 91. Sinan Jusufovic – Ausschlüsse: 79. Jamie Jon Gartmann, 79. Rilind Muhaxheri.

