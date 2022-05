4. Liga, Gruppe 2 Steinen Basel mit drei Punkten auswärts gegen Srbija 1968 Sieg für Steinen Basel: Gegen Srbija 1968 gewinnt das Team am Sonntag auswärts 3:1.

(chm)

Srbija 1968 ging zunächst in der 4. Minute in Führung, als Bruno Miguel Gomes Pires zum 1:0 traf. In der 40. Minute gelang Steinen Basel jedoch durch Simon Seghezzo der Ausgleich. In der 45. Minute war es an Benjamin Thalmann, Steinen Basel 2:1 in Führung zu bringen. In der 92. Minute sorgte Xaver Sebastian Dill für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Steinen Basel.

Im Spiel gab es total acht Karten. Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Srbija 1968. Gelbe Karten gab es bei Steinen Basel für Nicolas Staehelin (22.), Fionn Bumann (58.) und Noam Schmidhauser (88.).

Zahlreiche Gegentore sind für Srbija 1968 ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 2.6 Tore pro Partie (Rang 9).

Steinen Basel bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 20 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Steinen Basel hat bisher sechsmal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Steinen Basel spielt zum nächsten Mal zuhause gegen SV Muttenz (Platz 9). Das Spiel findet am 22. Mai statt (15.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Für Srbija 1968 hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 8. Srbija 1968 hat bisher viermal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Srbija 1968 tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Arlesheim an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 15. Mai statt (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: FC Srbija 1968 - SC Steinen Basel a 1:3 (1:2) - Rankhof, Basel – Tore: 4. Bruno Miguel Gomes Pires (Penalty) 1:0.40. Simon Seghezzo 1:1. 45. Benjamin Thalmann 1:2. 92. Xaver Sebastian Dill 1:3. – Srbija 1968: Vladimir Popovic, Milos Tintor, Vuk Pavkovic, Sasa Puric, Stefan Lukac, Nenad Milakovic, Radovan Colovic, Nikola Puric, Marko Vulin, Stefan Todorovic, Bruno Miguel Gomes Pires. – Steinen Basel: Gian Luca Iaiza, Michael Riedel, Fionn Bumann, Diego Mighali, Benjamin Thalmann, Milan Brupbacher, Pascal Wohlwender, Nicolas Staehelin, Simon Seghezzo, Nico Theiler, Noam Schmidhauser. – Verwarnungen: 22. Nicolas Staehelin, 26. Radovan Colovic, 32. Stefan Todorovic, 58. Fionn Bumann, 59. Nenad Milakovic, 75. Stefan Kulic, 83. Marko Vulin, 88. Noam Schmidhauser.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.05.2022 01:45 Uhr.