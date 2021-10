4. Liga, Gruppe 4 Steinen Basel mit Sieg gegen Bosna Basel Steinen Basel gewinnt am Sonntag zuhause gegen Bosna Basel 6:4.

(chm)

Das Skore eröffnete Aderaldo Antonio De Jesus Tavares Abina in der 6. Minute. Er traf für Steinen Basel zum 1:0. Antonio Russo sorgte in der 34. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Steinen Basel. In der 41. Minute verwandelte Mirza Comic erfolgreich einen Elfmeter und brachte Bosna Basel so auf 1:2 heran.

Der Ausgleich für Bosna Basel fiel nur drei Minuten später, erneut durch Mirza Comic. Es handelte sich um einen Penalty. Per Penalty traf Jairo Victor Poma Bonilla in der 64. Minute zur 3:2-Führung für Steinen Basel. Cristian Ozon Cedeno erhöhte in der 74. Minute zur 4:2-Führung für Steinen Basel.

Steinen Basel erhöhte in der 76. Minute seine Führung durch Fabio Villani weiter auf 5:2. Elvis Salihovic (77. Minute) liess Bosna Basel auf 3:5 herankommen. Bosna Basel kam in der 85. Minute auf ein Tor heran, als nochmals Mirza Comic per Elfmeter zum 4:5 traf. Mit dem 6:4 für Steinen Basel schoss Josué Mabiala das letzte Tor der Partie.

Bei Steinen Basel sah Lourenco Soares (43.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Lourenco Soares (31.), Joaozinho Mendonca (36.) und Josué Mabiala (80.). Die einzige gelbe Karte bei Bosna Basel erhielt: Eldin Cirkin (79.)

Die Abwehr von Bosna Basel kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 29 Tore in zehn Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.9 Toren pro Spiel (Rang 9).

Steinen Basel machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 6. Steinen Basel hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Steinen Basel geht es nach der Winterpause zuhause gegen FC Türkgücü Basel (Platz 3) weiter. Das Spiel findet am 20. März statt ( Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Nach der Niederlage büsst Bosna Basel zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit neun Punkten auf Rang 9. Bosna Basel hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Die nächste Partie für Bosna Basel steht nach der Winterpause in einem Auswärtsspiel gegen FC Schwarz-Weiss (Platz 4) an. Zu diesem Spiel kommt es am 20. März ( Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: SC Steinen Basel b - FC Bosna Basel 6:4 (2:2) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 6. Aderaldo Antonio De Jesus Tavares Abina 1:0. 34. Antonio Russo 2:0. 41. Mirza Comic (Penalty) 2:1.44. Mirza Comic (Penalty) 2:2.64. Jairo Victor Poma Bonilla (Penalty) 3:2.74. Cristian Ozon Cedeno 4:2. 76. Fabio Villani 5:2. 77. Elvis Salihovic 5:3. 85. Mirza Comic (Penalty) 5:4.91. Josué Mabiala 6:4. – Steinen Basel: Lourenco Soares, Mert Yildirim, Jairo Victor Poma Bonilla, Virgilio De Sousa Amarante, Fabio Villani, Antonio Russo, Yannik Gysin, Marcio Joel Martins Lopes, Cristian Ozon Cedeno, Aderaldo Antonio De Jesus Tavares Abina, Joaozinho Mendonca. – Bosna Basel: Dzemal Zeric, Din Hodzic, Abdulkadir Özer, Elmin Hasanic, Adis Mudzelet, Elvis Salihovic, Elvir Salihovic, Adis Comic, Mirza Comic, Louay Abusnena, Samir Dizdarevic. – Verwarnungen: 31. Lourenco Soares, 36. Joaozinho Mendonca, 79. Eldin Cirkin, 80. Josué Mabiala – Ausschluss: 43. Lourenco Soares.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Türkgücü Basel - FC Allschwil 7:1, SC Steinen Basel b - FC Bosna Basel 6:4, FC Schwarz-Weiss - FC Dardania 4:2, FF Brüglingen Basel - US Bottecchia BS 1:2

Tabelle: 1. VfR Kleinhüningen 10 Spiele/25 Punkte (27:14). 2. SC Binningen b 10/22 (39:14), 3. FC Türkgücü Basel 10/22 (43:20), 4. FC Schwarz-Weiss 10/21 (23:19), 5. AS Timau Basel 10/14 (24:26), 6. SC Steinen Basel b 10/10 (21:36), 7. US Bottecchia BS 10/10 (13:23), 8. FF Brüglingen Basel 10/9 (22:25), 9. FC Bosna Basel 10/9 (19:29), 10. FC Allschwil 10/9 (21:29), 11. FC Dardania 10/7 (28:45), 12. Basel City CF 0/0 (0:0).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.10.2021 22:52 Uhr.