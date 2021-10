4. Liga, Gruppe 4 Steinen Basel siegt gegen Bottecchia BS – Siegtreffer in 85. Minute Sieg für Steinen Basel: Gegen Bottecchia BS gewinnt das Team am Sonntag zuhause 1:0.

(chm)

Es sollte bis in die Schlussphase dauern, ehe Steinen Basel das einzige Tor der Partie gelang. In der 85. Minute schoss Tobias Saladin das 1:0.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Steinen Basel für Aderaldo Antonio De Jesus Tavares Abina (91.) und Antonio Manuel Gomes De Castro (94.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Bottecchia BS, Carmelo Cipolla (54.) kassierte sie.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Steinen Basel. Das Team liegt mit sieben Punkten auf Rang 9. Steinen Basel hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Steinen Basel trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Dardania (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 24. Oktober statt (13.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Nach der Niederlage büsst Bottecchia BS zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 10. Bottecchia BS hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Schwarz-Weiss kriegt es Bottecchia BS als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 24. Oktober (13.00 Uhr, Sportanlage Rheinacker, Landauerstr. 45,).

Telegramm: SC Steinen Basel b - US Bottecchia BS 1:0 (0:0) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tor: 85. Tobias Saladin 1:0. – Steinen Basel: Yannik Gysin, Luca Bozzo, Antonio Manuel Gomes De Castro, Aderaldo Antonio De Jesus Tavares Abina, Simon Ceppi, Virgilio De Sousa Amarante, Jairo Victor Poma Bonilla, Antonio Russo, Ismail Mahmoud, Cristian Ozon Cedeno, Joaozinho Mendonca. – Bottecchia BS: Davide Russo, Milan Radicheski, Fabio Perrotta, Patrik Villano, Volkan Bitengül, Filippo Urso Russo, Vlatko Todorovski, Joao Alves Santos Ventura, Valerio Preite, Carmelo Cipolla, Gianni Moscato. – Verwarnungen: 54. Carmelo Cipolla, 91. Aderaldo Antonio De Jesus Tavares Abina, 94. Antonio Manuel Gomes De Castro.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Türkgücü Basel - FC Dardania 11:2, SC Steinen Basel b - US Bottecchia BS 1:0, FC Bosna Basel - FC Allschwil 3:3, FC Schwarz-Weiss - AS Timau Basel 2:1

Tabelle: 1. VfR Kleinhüningen 9 Spiele/22 Punkte (26:14). 2. SC Binningen b 8/21 (38:12), 3. FC Türkgücü Basel 8/16 (31:18), 4. FC Schwarz-Weiss 8/15 (16:15), 5. AS Timau Basel 9/11 (21:26), 6. FF Brüglingen Basel 8/9 (21:20), 7. FC Bosna Basel 8/9 (14:18), 8. FC Allschwil 8/8 (19:21), 9. SC Steinen Basel b 8/7 (14:28), 10. US Bottecchia BS 8/7 (9:19), 11. FC Dardania 8/4 (22:40), 12. Basel City CF 0/0 (0:0).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2021 16:59 Uhr.