4. Liga, Gruppe 4 Steinen Basel und Timau Basel spielen unentschieden 2:2 lautet das Resultat zwischen Steinen Basel und Timau Basel. Die Teams teilen sich die Punkte.

Zweimal ging Steinen Basel in Führung. Doch Timau Basel schaffte jeweils den Ausgleich.

Elid Basha eröffnete in der 1. Minute das Skore, als er für Steinen Basel das 1:0 markierte. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 31. Minute, als Avni Asani für Timau Basel traf. In der 65. Minute war es an Elid Basha, Steinen Basel 2:1 in Führung zu bringen. Für den Ausgleich für Timau Basel zum 2:2 sorgte in der 78. Minute Matheus Nascimento Ribeiro.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Timau Basel sah Vlatko Todorovski (65.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Vlatko Todorovski (65.) und Franz Reichenbach (92.). Gelbe Karten gab es bei Steinen Basel für Elid Basha (39.), Rilind Muhaxheri (85.) und Jorge Lopez Sanchez (89.).

In seiner Gruppe hat Steinen Basel den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 3 Mal pro Partie.

Nach dem Unentschieden verliert Steinen Basel einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit 30 Punkten auf Rang 6. Steinen Basel hat bisher achtmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Steinen Basel geht es in einem Heimspiel gegen FC Bosna Basel (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 4. Juni statt (13.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Für Timau Basel hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 35 Punkten auf Rang 3. Timau Basel hat bisher elfmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Timau Basel geht es daheim gegen FC Schwarz-Weiss (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 4. Juni (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: SC Steinen Basel - AS Timau Basel 2:2 (1:1) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 1. Elid Basha 1:0. 31. Avni Asani 1:1. 65. Elid Basha 2:1. 78. Matheus Nascimento Ribeiro 2:2. – Steinen Basel: Tobias Saladin, Luca Bozzo, Jorge Lopez Sanchez, Noah Ozan Pereira, Ardit Cerkini, Besart Hasimi, Erin Ziba, Burak Durmus, Lindit Cerkezi, Rilind Muhaxheri, Elid Basha. – Timau Basel: Lucas Simic, Franz Reichenbach, Vlatko Todorovski, Nenad Ilic, Joao Victor Santos Ramos, Milan Radicheski, Ivan Rusell, Avni Asani, Alex Cusenza, Matheus Nascimento Ribeiro, Sead Imeri. – Verwarnungen: 39. Elid Basha, 65. Vlatko Todorovski, 85. Rilind Muhaxheri, 89. Jorge Lopez Sanchez, 92. Franz Reichenbach – Ausschluss: 65. Vlatko Todorovski.

