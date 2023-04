Frauen 3. Liga Telegraph BS bezwingt auswärts Arlesheim – Siegtreffer durch Elizabeth Luckey Suspanic Telegraph BS behielt im Spiel gegen Arlesheim am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Telegraph BS gelang Elizabeth Luckey Suspanic in der 63. Minute. In der 32. Minute hatte Sibel Citlak Demirkan Telegraph BS in Führung gebracht. Der Ausgleich für Arlesheim fiel in der 49. Minute durch Laura Ehifoh.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat Telegraph BS den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.7 Mal pro Partie.

Dank dem Sieg führt Telegraph BS neu die Tabelle an. Nach zehn Spielen hat das Team 19 Punkte. Das ist ein Sprung um zwei Plätze. Für Telegraph BS ist es der zweite Sieg in Serie.

Telegraph BS bestreitet als nächstes zuhause das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Rheinfelden 1909. Diese Begegnung findet am 19. April statt (20.15 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Nach der Niederlage büsst Arlesheim einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zehn Punkten auf Rang 9. Arlesheim hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Arlesheim geht es zuhause gegen FC Gelterkinden (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 16. April statt (16.00 Uhr, In den Widen, Arlesheim).

Telegramm: FC Arlesheim - FC Telegraph BS 1:2 (0:1) - In den Widen, Arlesheim – Tore: 32. Sibel Citlak Demirkan 0:1. 49. Laura Ehifoh 1:1. 63. Elizabeth Luckey Suspanic 1:2. – Arlesheim: Sira Schwarz, Talissia Angela Bellu, Fiona Von Graffenried, Lea Mina Zbinden, Murielle Galliker, Zsofia Bartha, Bojana Radovac, Laura Ehifoh, Celina Ehifoh, Solene Cras, Fiona Kunz. – Telegraph BS: Anna Schiel, Hanna Knauber, Flurina Neuschäfer, Kim Anceschi-Bachofer, Kirsty Bannon, Olivia Husi, Lucie Mahrer, Elizabeth Luckey Suspanic, Bettina Geissmann, Marissa Schraner, Sibel Citlak Demirkan. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.04.2023 00:34 Uhr.