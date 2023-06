Frauen 3. Liga Telegraph BS entscheidet Spitzenduell gegen Breitenbach für sich – Sibel Citlak Demirkan als Matchwinner Das erstplatzierte Team Telegraph BS hat am Sonntag im Duell zweier Topteams den zweitklassierten Verein Breitenbach zuhause 2:1 besiegt.

(chm)

Der Siegtreffer für Telegraph BS gelang Sibel Citlak Demirkan in der 68. Minute. In der 2. Minute hatte Sibel Citlak Demirkan Telegraph BS in Führung gebracht. Der Ausgleich für Breitenbach fiel in der 10. Minute durch Gianna Stücklin.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Telegraph BS: Das Team schiesst im Schnitt 2.8 Tore pro Partie.

Telegraph BS bleibt Leader: Nach 17 Spielen hat das Team 33 Punkte. Telegraph BS hat bisher zehnmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Telegraph BS auswärts mit FC Gelterkinden (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (9. Juni) (19.30 Uhr, Wolfstiege, Gelterkinden).

Mit der Niederlage rückt Breitenbach in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 28 Punkten neu Platz 3. Breitenbach hat bisher achtmal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Breitenbach tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Arlesheim an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 10. Juni (19.30 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

Telegramm: FC Telegraph BS - FC Breitenbach 2:1 (1:1) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 2. Sibel Citlak Demirkan 1:0. 10. Gianna Stücklin 1:1. 68. Sibel Citlak Demirkan 2:1. – Telegraph BS: Anna Schiel, Lorena Consalvo, Lucie Mahrer, Kim Anceschi-Bachofer, Anne-sophie Baret, Hanna Knauber, Flurina Neuschäfer, Elizabeth Luckey Suspanic, Olivia Husi, Sibel Citlak Demirkan, Bettina Geissmann. – Breitenbach: Lia Spaar, Mia Ramabaja, Fabienne Stalder, Celine Marani, Sarah Duraschiok, Elena Vogel, Livia Schnyder, Helena Bossart, Aline Acosta Martinez-Stich, Manon Stich, Gianna Stücklin. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

