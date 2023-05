Frauen 3. Liga Telegraph BS holt sich drei Punkte gegen Möhlin-Riburg/ACLI Sieg für Telegraph BS: Gegen Möhlin-Riburg/ACLI gewinnt das Team am Sonntag zuhause 3:1.

(chm)

Möhlin-Riburg/ACLI ging in der 4. Minute 1:0 in Führung, als Lucie Mahrer ins eigene Tor traf. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 14, als Olivia Husi für Telegraph BS erfolgreich war. Mo Jonasch brachte Telegraph BS 2:1 in Führung (60. Minute). Das letzte Tor der Partie fiel in der 79. Minute, als Bettina Geissmann die Führung für Telegraph BS auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Wandee Kaewkhamsri von Möhlin-Riburg/ACLI erhielt in der 75. Minute die gelbe Karte.

Die Offensive von Telegraph BS hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3 Mal pro Spiel. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg hält Telegraph BS seine Position an der Tabellenspitze. Das Team hat nach 15 Spielen 29 Punkte auf dem Konto. Telegraph BS hat bisher neunmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Telegraph BS in einem Auswärtsspiel mit FC Concordia Basel (Rang 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 21. Mai statt (15.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Nach der Niederlage büsst Möhlin-Riburg/ACLI einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 19 Punkten auf Rang 7. Für Möhlin-Riburg/ACLI war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Möhlin-Riburg/ACLI tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Arlesheim an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (17. Mai) (20.00 Uhr, Sportzentrum Steinli, Möhlin).

Telegramm: FC Telegraph BS - Team Fricktal 3:1 (1:1) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 4. Eigentor (Lucie Mahrer) 0:1.14. Olivia Husi 1:1. 60. Mo Jonasch 2:1. 79. Bettina Geissmann 3:1. – Telegraph BS: Anna Schiel, Ljilja Zirdum, Lucie Mahrer, Kim Anceschi-Bachofer, Kirsty Bannon, Hanna Knauber, Olivia Husi, Elizabeth Luckey Suspanic, Mo Jonasch, Sibel Citlak Demirkan, Bettina Geissmann. – Möhlin-Riburg/ACLI: Wandee Kaewkhamsri, Alexandra Schlienger, Selina Grenacher, Daniela Markovic, Samira Leila Erni, Nyome Baio, Alessia Magliocca, Yael Garcia Sanchez, Leonie Weber, Karin Ciapponi, Ariane Schmid. – Verwarnungen: 75. Wandee Kaewkhamsri.

