3. Liga, Gruppe 1 Therwil bezwingt auswärts Oberwil – Raphael Suter mit Siegtor Sieg für Therwil: Gegen Oberwil gewinnt das Team am Samstag auswärts 2:1.

(chm)

Zunächst musste Therwil einen Rückstand hinnehmen: In der 11. Minute traf Robin Kern für Oberwil zum 1:0. Zwei Tore innerhalb von sieben Minuten brachten aber für Therwil die Wende. Verantwortlich war Raphael Suter, der in der 39. Minute zuerst den Ausgleich erzielte und dann in der 46. Minute auch gleich zum Sieg traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Raphael Suter von Therwil erhielt in der 79. Minute die gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Therwil den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 3 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach zehn Spielen, in denen die Offensive 30 Tore erzielte.

Therwil bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 22 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Therwil hat bisher siebenmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Therwil spielt zum nächsten Mal zuhause gegen SC Binningen (Platz 6). Das Spiel findet am Dienstag (26. Oktober) statt (20.00 Uhr, Känelboden, Therwil).

Für Oberwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 5. Für Oberwil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Oberwil spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Schwarz-Weiss b (Platz 7). Das Spiel findet am Dienstag (26. Oktober) statt (20.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: FC Oberwil - FC Therwil 1:2 (1:1) - Eisweiher, Oberwil – Tore: 11. Robin Kern 1:0. 39. Raphael Suter 1:1. 46. Raphael Suter 1:2. – Oberwil: Yves Wenker, Pascal Kaufmann, Florian Stiegeler, Daniel Scala, Nicola Magro, Cédric Saladin, Ricardo Pereira de Sousa, Robin Kern, Colin Meyer, Simon Vosseler, Raoul Bernasconi. – Therwil: Nicolas Moosbrugger, Roman Eschbach, Samir Maiga, Jan Patrick Schürch, Christoph Burki, Robin Frank, Asvin Ehsan, Gregor Schaffter, Raphael Usteri, Daniel Eberle, Raphael Suter. – Verwarnungen: 79. Raphael Suter.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Black Stars - FC Schwarz-Weiss b 4:0, US Olympia 1963 - BCO Alemannia Basel 3:0, FC Oberwil - FC Therwil 1:2, FC Bubendorf - AC Rossoneri 1:3, FC Gelterkinden - FC Zwingen 1:3, SC Binningen - FC Laufen 0:5

Tabelle: 1. FC Laufen 10 Spiele/26 Punkte (35:7). 2. FC Therwil 10/22 (30:14), 3. AC Rossoneri 10/19 (28:14), 4. FC Black Stars 10/19 (33:20), 5. FC Oberwil 10/15 (19:14), 6. SC Binningen 10/15 (19:26), 7. FC Schwarz-Weiss b 10/14 (18:20), 8. FC Bubendorf 10/14 (23:22), 9. FC Zwingen 10/14 (28:25), 10. FC Breitenbach 9/13 (19:19), 11. FC Concordia Basel 9/7 (11:21), 12. FC Gelterkinden 10/7 (16:32), 13. US Olympia 1963 10/6 (18:32), 14. BCO Alemannia Basel 10/3 (7:38).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.10.2021 22:40 Uhr.