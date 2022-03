3. Liga, Gruppe 1 Therwil entscheidet Showdown gegen Rossoneri für sich Sieg für Therwil im Spitzenduell: Das zweitplatzierte Team gewinnt am Samstag zuhause gegen den drittklassierten Verein Rossoneri 2:1.

(chm)

Therwil lag ab der 83. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Raphael Suter (36. Minute) und Sandro Weber getroffen hatten. In der 92. Minute schoss Rossoneri (Cihad Kahraman) noch den Anschlusstreffer zum 1:2.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Therwil kassierte vier gelbe Karten. Bei Rossoneri erhielten Leandro Stasi (37.), Özgür Cansa Düzgünkaya (73.) und Onur Tasyurdu (86.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Therwil den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 3 Mal pro Partie.

Keine Änderung in der Tabelle für Therwil: Das Team liegt mit 32 Punkten auf Rang 2. Therwil hat bisher zehnmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Therwil spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: BCO Alemannia Basel (Rang 14). Zu diesem Spiel kommt es am 3. April (11.00 Uhr, Hörnli, Basel).

Nach der Niederlage büsst Rossoneri zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 28 Punkten auf Rang 5. Rossoneri hat bisher achtmal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Rossoneri spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Schwarz-Weiss b (Platz 7). Die Partie findet am 1. April statt (20.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Telegramm: FC Therwil - AC Rossoneri 2:1 (1:0) - Känelboden, Therwil – Tore: 36. Raphael Suter 1:0. 83. Sandro Weber 2:0. 92. Cihad Kahraman 2:1. – Therwil: Christoph Hess, Samir Maiga, Dervis Iscan, Yannik Kunz, Christoph Burki, Raphael Usteri, Eric Büchler, Gregor Schaffter, Raphael Suter, Urban Schaffter, Dominik Bätscher. – Rossoneri: Salvatore Clemente, Alessio Scalone, Davide Quaranta, Özgür Cansa Düzgünkaya, Kristian Vokrraj, Leandro Ferreira, Cihad Kahraman, Alessio Santo, Francesco Rizzo, Leonid Rrahmani, Leandro Stasi. – Verwarnungen: 25. Raphael Suter, 37. Leandro Stasi, 46. Yannik Kunz, 69. Dervis Iscan, 73. Özgür Cansa Düzgünkaya, 86. Onur Tasyurdu, 90. Gregor Schaffter.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.03.2022 12:10 Uhr.