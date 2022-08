4. Liga, Gruppe 3 Therwil gewinnt erstmals beim Spiel gegen Ettingen – Benjamin Meier entscheidet Spiel Erster Saisonsieg für Therwil nach sechs Spielen: Die Mannschaft hat am Samstag zuhause beim 2:1 gegen Ettingen zum ersten Mal drei Punkte geholt.

(chm)

Therwil geriet zunächst in Rückstand, als Michel Aebi in der 16. Minute die zwischenzeitliche Führung für Ettingen gelang. In der 28. Minute glich Therwil jedoch aus und ging in der 64. Minute in Führung. Torschützen waren Luca Leone und Benjamin Meier.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Ettingen erhielten Loris Stöcklin (30.) und Raphael Altenbach (77.) eine gelbe Karte. Für Therwil gab es keine Karte.

Die Offensive von Therwil ist die beste der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 0.7 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach zwei Spielen, in denen die Offensive 4 Tore erzielte.

In der Tabelle verbessert sich Therwil von Rang 10 auf 2. Das Team hat drei Punkte. Therwil hat bisher einmal gewonnen und einmal verloren.

Therwil spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Riederwald (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 11. September (15.00 Uhr, Riederwald, Riederwald/Liesberg).

In der Tabelle steht Ettingen nach dem fünften Spiel auf Rang 10. Ettingen hat bisher nur verloren, nämlich einmal.

Ettingen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Oberwil (Platz 8). Diese Begegnung findet am 3. September statt (18.30 Uhr, Sportanlage Hintere Matten, Ettingen).

Telegramm: FC Therwil - FC Ettingen 2:1 (1:1) - Känelboden, Therwil – Tore: 16. Michel Aebi (Penalty) 0:1.28. Luca Leone 1:1. 64. Benjamin Meier 2:1. – Therwil: Yannick Hauser, Gino Vielmi, Luca Leone, Michael Roderer, Leo Hertig, Renato Zingg, Jannis Reimer, Yves Hunziker, Yanic Fläcklin, Ivan Darms, Benjamin Meier. – Ettingen: Luca Reck, Ramon Müller, Cedric Planella, Steve Bollier, Luca Frisina, Fabrizio Frisina, Michel Aebi, Raphael Altenbach, Sven Frei, Loris Stöcklin, Fabio Lyrer. – Verwarnungen: 30. Loris Stöcklin, 77. Raphael Altenbach.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.08.2022 20:32 Uhr.