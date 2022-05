3. Liga, Gruppe 1 Therwil lässt sich von Gelterkinden kein Bein stellen Sieg für den Tabellendritten: Therwil lässt am Samstag auswärts beim 4:1 gegen Gelterkinden (Rang 12) nichts anbrennen.

(chm)

Den Auftakt machte Raphael Usteri, der in der 24. Minute für Therwil zum 1:0 traf. Joachim Schuster erhöhte in der 33. Minute zur 2:0-Führung für Therwil. Therwil erhöhte in der 55. Minute seine Führung durch Urban Schaffter weiter auf 3:0.

Alexander Thommen verkürzte in der 67. Minute den Rückstand von Gelterkinden auf 1:3. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Urban Schaffter in der 93. Minute, als er für Therwil zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Gelterkinden sah Michael Fuhrer (28.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine. Eine Verwarnung gab es für Therwil, nämlich für Jan Letze (42.).

Therwil hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 57 Tore in 20 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.9 Toren pro Match.

Zahlreiche Gegentore sind für Gelterkinden ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3 (Rang 12).

Therwil rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 42 Punkten auf Rang 2. Für Therwil ist es bereits der 13. Sieg der laufenden Saison. Das Team hat achtmal zuhause und fünfmal auswärts gewonnen. Drei Spiele von Therwil gingen unentschieden aus.

Als nächstes trifft Therwil in einem Heimspiel mit FC Concordia Basel (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 7. Mai statt (17.30 Uhr, Känelboden, Therwil).

Für Gelterkinden hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 12. Gelterkinden hat bisher sechsmal gewonnen, 13mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Gelterkinden geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Schwarz-Weiss b (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 7. Mai statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Gelterkinden - FC Therwil 1:4 (0:2) - Wolfstiege, Gelterkinden – Tore: 24. Raphael Usteri 0:1. 33. Joachim Schuster 0:2. 55. Urban Schaffter 0:3. 67. Alexander Thommen 1:3. 93. Urban Schaffter 1:4. – Gelterkinden: Michael Fuhrer, Conradin Gürtler, Alexander Thommen, Luca Altorfer, Manuel Wiederkehr, Noa Merz, Fabio Hammernick, Nicola Zbinden, Yves Arnold, Abdu Suleyman, Marco Erny. – Therwil: Nicolas Moosbrugger, Jan Letze, Yannik Kunz, Dervis Iscan, Christoph Burki, Raphael Usteri, Asvin Ehsan, Gregor Schaffter, Joachim Schuster, Robin Frank, Urban Schaffter. – Verwarnungen: 42. Jan Letze – Ausschluss: 28. Michael Fuhrer.

