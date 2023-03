3. Liga, Gruppe 1 Therwil mit Auswärtssieg bei Binningen Sieg für Therwil: Gegen Binningen gewinnt das Team am Samstag auswärts 3:1.

Das erste Tor der Partie erzielte Jannis Reimer für Therwil. In der 33. Minute traf er zum 1:0. Es handelte sich um einen Penalty. Acht Minuten dauerte es, ehe Jannis Reimer erneut erfolgreich war. Er traf in der 41. Minute zum 2:0 für Therwil. Noah Gellert baute in der 69. Minute die Führung für Therwil weiter aus (3:0). In der 92. Minute sorgte Pascal Schwab noch für Resultatkosmetik für Binningen. Er traf zum 1:3-Schlussstand.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Binningen. Gelbe Karten gab es bei Therwil für Morris Kessler (81.), Jannis Reimer (89.) und Joachim Schuster (93.).

Zahlreiche Gegentore sind für Binningen ein relativ häufiges Phänomen. Die total 46 Gegentore in 15 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.1 Toren pro Match (Rang 12).

Mit dem Sieg liegt Therwil neu nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Mit 13 Punkten liegt das Team auf Rang 11. Das ist ein Sprung um zwei Plätze. Neu am Tabellenende liegt FC Stein. Therwil hat bisher viermal gewonnen, zehnmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Therwil in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Birsfelden. Zu diesem Spiel kommt es am 26. März (10.30 Uhr, Känelboden, Therwil).

Für Binningen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 10. Binningen hat bisher viermal gewonnen, zehnmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Binningen auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Nordstern BS. Diese Begegnung findet am 26. März statt (13.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: SC Binningen a - FC Therwil 1:3 (0:2) - Spiegelfeld, Binningen – Tore: 33. Jannis Reimer (Penalty) 0:1.41. Jannis Reimer 0:2. 69. Noah Gellert 0:3. 92. Pascal Schwab 1:3. – Binningen: Marlon Knotek, Simon Fischer, Yves Hürlimann, Volkan Kaya, Rafael Ramires Marques, Sohayl Mehrabi, Flavio Krug, Flavio Schmidig, Olivier Regis, Jannik Frank, Roger Niederhauser. – Therwil: Christoph Hess, Roman Eschbach, Michel Rohrbach, Urban Schaffter, Morris Kessler, Raphael Suter, Basil Schubiger, Yanic Fläcklin, Dominik Bätscher, Jannis Reimer, Noah Gellert. – Verwarnungen: 32. Marlon Knotek, 60. Jannik Frank, 75. Flavio Schmidig, 81. Morris Kessler, 84. Daniel Sliskovic, 89. Jannis Reimer, 93. Joachim Schuster.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.03.2023 07:04 Uhr.

