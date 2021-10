3. Liga, Gruppe 1 Therwil setzt Siegesserie auch gegen Binningen fort – Dominik Bätscher mit Last-Minute-Treffer Therwil setzt seine Siegesserie auch gegen Binningen fort. Das 2:1 zuhause am Dienstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Therwil geriet zunächst in Rückstand, als Jan Ganster in der 45. Minute die zwischenzeitliche Führung für Binningen gelang. In der 72. Minute glich Therwil jedoch aus und ging in der 90. Minute in Führung. Torschützen waren Urban Schaffter und Dominik Bätscher.

Gelbe Karten gab es bei Therwil für Raphael Suter (25.) und Christoph Burki (44.). Bei Binningen erhielten Moreno Damiano (31.) und Janis Wieland (86.) eine gelbe Karte.

Therwil hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.9 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach elf Spielen, in denen die Offensive 32 Tore erzielte.

Die Tabellensituation bleibt für Therwil unverändert. 25 Punkte bedeuten Rang 2. Für Therwil ist es der dritte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Therwil daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Schwarz-Weiss b. Diese Begegnung findet am Samstag (30. Oktober) statt (17.30 Uhr, Känelboden, Therwil).

Für Binningen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 6. Binningen hat bisher fünfmal gewonnen und sechsmal verloren.

Binningen spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: US Olympia 1963 (Rang 13). Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (31. Oktober) (12.15 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Telegramm: FC Therwil - SC Binningen 2:1 (0:1) - Känelboden, Therwil – Tore: 45. Jan Ganster 0:1. 72. Urban Schaffter 1:1. 90. Dominik Bätscher 2:1. – Therwil: Nicolas Moosbrugger, Samir Maiga, Dervis Iscan, Jan Patrick Schürch, Christoph Burki, Roman Eschbach, Asvin Ehsan, Gregor Schaffter, Raphael Usteri, Robin Frank, Raphael Suter. – Binningen: Luca Reichen, Benjamin Aufdereggen, Fabian Häfliger, Cristian Wagner, Joel Müller, Sohayl Mehrabi, Janis Wieland, David Zaugg, Moreno Damiano, Migel Popara, Jan Ganster. – Verwarnungen: 25. Raphael Suter, 31. Moreno Damiano, 44. Christoph Burki, 86. Janis Wieland.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Therwil - SC Binningen 2:1, FC Schwarz-Weiss b - FC Oberwil 1:3

Tabelle: 1. FC Laufen 10 Spiele/26 Punkte (35:7). 2. FC Therwil 11/25 (32:15), 3. AC Rossoneri 10/19 (28:14), 4. FC Black Stars 10/19 (33:20), 5. FC Oberwil 11/18 (22:15), 6. SC Binningen 11/15 (20:28), 7. FC Bubendorf 10/14 (23:22), 8. FC Zwingen 10/14 (28:25), 9. FC Schwarz-Weiss b 11/14 (19:23), 10. FC Breitenbach 10/13 (20:21), 11. FC Concordia Basel 10/10 (13:22), 12. FC Gelterkinden 10/7 (16:32), 13. US Olympia 1963 10/6 (18:32), 14. BCO Alemannia Basel 10/3 (7:38).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.10.2021 06:31 Uhr.