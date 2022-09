4. Liga, Gruppe 3 Therwil setzt Siegesserie auch gegen Dornach fort Therwil reiht Sieg an Sieg: Gegen Dornach hat das Team am Sonntag bereits den vierten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:1

Den Auftakt machte Jannis Reimer, der in der 39. Minute für Therwil zum 1:0 traf. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Maximilian Ditzler, sorgte in der 44 für den Ausgleich für Dornach. Per Penalty traf Jannis Reimer in der 57. Minute zur 2:1-Führung für Therwil. In der 80. Minute erhöhte Benjamin Meier auf 3:1 für Therwil.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Dornach sah Lukas Berg (93.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Lukas Berg (29.), Yannic Lamotte (85.) und Simon Heer (91.). Therwil kassierte vier gelbe Karten.

Therwil spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 0.8 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 13 geschossenen Toren Rang 4.

In der Regel kassiert Dornach nicht so viele Tore wie gegen Therwil. Im Schnitt lässt das Team 1.4 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach vier Spielen, in denen die Defensive 11 Tore hinnehmen musste (Rang 6).

Der Sieg bedeutet für Therwil die Tabellenführung. Nach neun Spielen hat das Team zwölf Punkte. Es macht einen Platz gut. Therwil hat bisher viermal gewonnen und einmal verloren.

Im nächsten Spiel trifft Therwil in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte FC Breitenbach. Das Spiel findet am 1. Oktober statt (19.45 Uhr, Känelboden, Therwil).

In der Tabelle liegt Dornach weiterhin auf Rang 6. Das Team hat vier Punkte. Dornach hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Dornach verlor zudem erstmals zuhause.

Auf Dornach wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das siebtplatzierte Team FC Oberwil, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am Freitag (30. September) statt (20.15 Uhr, Eisweiher, Oberwil).

Telegramm: SC Dornach a - FC Therwil 1:3 (1:1) - Sportanlage Gigersloch, Dornach – Tore: 39. Jannis Reimer 0:1. 44. Maximilian Ditzler (Penalty) 1:1.57. Jannis Reimer (Penalty) 1:2.80. Benjamin Meier 1:3. – Dornach: Melvin König, Lukas Berg, Tobias Chavannes, Kilian Schröter, Yanik Kilcher, David Stöckli, Matyas Bartha, David Casanova Diaz, Noe Gschwind Pajeres, Maximilian Ditzler, Yannic Altermatt. – Therwil: Yannick Hauser, Gino Vielmi, Luca Leone, Dimitri Woerner, Leo Hertig, Renato Zingg, Jannis Reimer, Gregor Schaffter, Robin Frank, Yves Hunziker, Tom Walther. – Verwarnungen: 18. Leo Hertig, 29. Lukas Berg, 44. Renato Zingg, 63. Nerujan Santhiralingam, 75. Luca Leone, 85. Yannic Lamotte, 91. Simon Heer – Ausschluss: 93. Lukas Berg.

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2022 13:28 Uhr.

