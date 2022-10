4. Liga, Gruppe 4 Timau Basel bezwingt auswärts Schwarz-Weiss Sieg für Timau Basel: Gegen Schwarz-Weiss gewinnt das Team am Sonntag auswärts 4:2.

Das erste Tor der Partie erzielte Vladimir Kolesár für Timau Basel. In der 12. Minute traf er zum 1:0. Mit seinem Tor in der 20. Minute brachte Gabriel Andrijasevic Timau Basel mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Erneut Gabriel Andrijasevic traf in der 22. Minute auch zum 3:0 für Timau Basel. Das Tor fiel durch einen Elfmeter.

Timau Basel erhöhte in der 35. Minute seine Führung durch Alex Cusenza weiter auf 4:0. Melih Can Erdal (80. Minute) liess Schwarz-Weiss auf 1:4 herankommen. Der gleiche Melih Can Erdal verkürzte zwei Minuten später für Schwarz-Weiss auf 2:4. Der Treffer fiel mittels Penalty.

Bei Timau Basel erhielten Mohammed Zarah (24.), Mino Montalto (89.) und Milan Radicheski (93.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Schwarz-Weiss erhielt: Yannik Schmöller (22.)

In der Abwehr gehört Timau Basel zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.5 Tore pro Partie (Rang 2).

Timau Basel rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 18 Punkten auf Rang 3. Timau Basel hat bisher sechsmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Timau Basel geht es zuhause gegen FF Brüglingen Basel (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 1. November (20.45 Uhr, Rankhof, Basel).

Für Schwarz-Weiss hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 8. Für Schwarz-Weiss war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Für Schwarz-Weiss geht es auf fremdem Terrain gegen SC Steinen Basel (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am 29. Oktober statt (17.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss - AS Timau Basel 2:4 (0:4) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 12. Vladimir Kolesár 0:1. 20. Gabriel Andrijasevic 0:2. 22. Gabriel Andrijasevic (Penalty) 0:3.35. Alex Cusenza 0:4. 80. Melih Can Erdal 1:4. 82. Melih Can Erdal (Penalty) 2:4. – Schwarz-Weiss: Yannik Schmöller, Florin D Aujourd Hui, Linus Kneubühler, Dominic Cussigh, Pablo Canosa Dopazo, Nuno Miguel De Moura, Alessio Zarola, Alessandro Zarola, Mattia Fahrländer, Matteo Calcich, Ruben Boss. – Timau Basel: Lucas Simic, Vlatko Todorovski, Avni Asani, Elvidon Zeqiraj, Joao Victor Santos Ramos, Daniel Wieland, Vladimir Kolesár, Alex Cusenza, Matheus Nascimento Ribeiro, Gabriel Andrijasevic, Mino Montalto. – Verwarnungen: 22. Yannik Schmöller, 24. Mohammed Zarah, 89. Mino Montalto, 93. Milan Radicheski.

