3. Liga, Gruppe 2 Timau Basel entscheidet Spitzenspiel gegen FC Liestal für sich Timau Basel setzt seine Siegesserie auch gegen FC Liestal fort. Das 6:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den neunten Vollerfolg in Serie.

FC Liestal erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Sandro Heer ging das Team in der 20. Minute in Führung. Gleichstand stellte Ivan Vasic durch seinen Treffer für Timau Basel in der 28. Minute her.

Danach drehte Timau Basel auf. Das Team schoss ab der 34. Minute noch fünf weitere Tore, während FC Liestal kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 6:1.

Die Torschützen für Timau Basel waren: Loris Sellaro (2 Treffer), Ivan Vasic (2 Treffer), Juan Alberto Peromingo (1 Treffer) und Domenico Seminara (1 Treffer). Einziger Torschütze für FC Liestal war: Sandro Heer (1 Treffer).

Bei FC Liestal gab es vier gelbe Karten. Die einzige gelbe Karte bei Timau Basel erhielt: Domenico Seminara (42.)

In der Gruppe ist Timau Basel in der Defensive wie auch in der Offensive Spitze. Das Team schiesst am meisten Tore und kassiert die wenigsten. Im Schnitt erzielt das Team 4.3 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 14 Spielen, in denen die Offensive 60 Tore erzielte.

Mit dem Sieg hält Timau Basel seine Position an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 14 Spielen bei 37 Punkten. Für Timau Basel ist es der neunte Sieg in Serie.

Timau Basel spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Schwarz-Weiss a (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 26. März (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Mit der Niederlage rückt FC Liestal in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 26 Punkten neu Platz 3. Nach zwei Siegen in Serie verliert FC Liestal erstmals wieder. FC Liestal verlor zudem erstmals zuhause.

FC Liestal spielt zum nächsten Mal daheim gegen NK Alkar (Platz 8). Das Spiel findet am 26. März statt (19.30 Uhr, Stadion Gitterli, Liestal).

Telegramm: AS Timau Basel - FC Liestal 6:1 (2:1) - Rankhof, Basel – Tore: 20. Sandro Heer 0:1. 28. Ivan Vasic 1:1. 34. Ivan Vasic 2:1. 48. Juan Alberto Peromingo 3:1. 70. Loris Sellaro 4:1. 75. Domenico Seminara 5:1. 88. Loris Sellaro 6:1. – Timau Basel: Andre Joaquim Brito Neto, Daniel Atanasovski, Omar Mulabdic, Loan Boumelaha, Domenico Seminara, Ivan Vasic, Betim Bislimi, Armando Langone, Efraim Benoit Ferreira, Beatris Ceni, Hicham Chirouf. – FC Liestal: Nils Schulz, Kerim Bunic, Mario Fellmann, Noel Benz, Matthias Fricker, Alessio Pileggi, Marco Hug, Sandro Heer, Patrick Rudin, Dylan Hartmann, Robby Enz. – Verwarnungen: 16. Noel Benz, 40. Matthias Fricker, 42. Domenico Seminara, 42. Roland Brüderlin, 65. Sandro Heer.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: AS Timau Basel - FC Liestal 6:1, FC Rheinfelden 1909 - SV Muttenz 2:0

Tabelle: 1. AS Timau Basel 14 Spiele/37 Punkte (60:20). 2. FC Rheinfelden 1909 14/28 (34:22), 3. FC Liestal 14/26 (42:31), 4. FC Schwarz-Weiss a 13/25 (36:23), 5. FC Münchenstein 13/23 (41:34), 6. FC Lausen 72 13/18 (33:28), 7. FC Reinach 13/17 (30:30), 8. NK Alkar 13/17 (34:37), 9. FC Allschwil 13/17 (30:29), 10. SV Muttenz 14/14 (20:31), 11. FC Stein 13/13 (39:38), 12. SC Münchenstein 13/12 (15:36), 13. FC Amicitia Riehen 13/8 (24:46), 14. NK Posavina 13/7 (19:52).

