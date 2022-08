4. Liga, Gruppe 4 Timau Basel gewinnt deutlich gegen Münchenstein FC Sieg für Timau Basel: Gegen Münchenstein FC gewinnt das Team am Sonntag auswärts 4:1.

(chm)

Den Auftakt machte Sead Imeri, der in der 2. Minute für Timau Basel zum 1:0 traf. Mit seinem Tor in der 4. Minute brachte Mino Montalto Timau Basel mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Timau Basel erhöhte in der 35. Minute seine Führung durch Egzon Krasniqi weiter auf 3:0.

Samir Schilling verkürzte in der 69. Minute den Rückstand von Münchenstein FC auf 1:3. Egzon Krasniqi schoss das 4:1 (87. Minute) für Timau Basel und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Timau Basel erhielten Juan Alberto Peromingo (50.), Mino Montalto (56.) und Christ-Vie Kabuemi Pemi (92.) eine gelbe Karte. Für Münchenstein FC gab es keine Karte.

Timau Basel spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 0.3 Treffer zu pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 4 geschossenen Toren Rang 3.

Münchenstein FC lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Timau Basel. Das Team kassiert im Schnitt 1.3 Tore pro Partie (Rang 9).

Timau Basel liegt nach Spiel 3 auf Rang 2. Timau Basel hat bisher immer gewonnen, nämlich einmal.

Timau Basel spielt zum nächsten Mal daheim gegen Inter Basel (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Münchenstein FC reiht sich nach dem Spiel auf Rang 10 ein. Münchenstein FC hat bisher nur verloren, nämlich einmal.

Im nächsten Spiel kriegt es Münchenstein FC in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team SC Steinen Basel. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (13.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: FC Münchenstein b - AS Timau Basel 1:4 (0:3) - Welschmatt, Münchenstein – Tore: 2. Sead Imeri 0:1. 4. Mino Montalto 0:2. 35. Egzon Krasniqi 0:3. 69. Samir Schilling 1:3. 87. Egzon Krasniqi 1:4. – Münchenstein FC: Patxi Iribarren, Rémy Müggler, Janick Fehr, Noah Stadelmann, Mirko Rastelli, Tim Fischler, Tobia Hiltensperger, Nicola Ruppeiner, Alessio Zanandrea, Samir Schilling, Gregory Müggler. – Timau Basel: Lucas Simic, Pajtim Kerimi, Luca Allegra, Juan Alberto Peromingo, Christ-Vie Kabuemi Pemi, Egzon Krasniqi, Raffaele Montalto, Vlatko Todorovski, Joao Victor Santos Ramos, Mino Montalto, Sead Imeri. – Verwarnungen: 50. Juan Alberto Peromingo, 56. Mino Montalto, 92. Christ-Vie Kabuemi Pemi.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.08.2022 19:52 Uhr.