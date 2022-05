3. Liga, Gruppe 2 Timau Basel setzt Siegesserie auch gegen NK Posavina fort Timau Basel reiht Sieg an Sieg: Gegen NK Posavina hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 8:1

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Timau Basel über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren fünf. Zur Halbzeitpause war das Team 3:0 in Führung gelegen.

NK Posavina war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 64. Minute zum zwischenzeitlichen 1:6.

Die Torschützen für Timau Basel waren: Hicham Chirouf (2 Treffer), Roberto Santoro (1 Treffer), Marco Aluisi (1 Treffer), Luigi Aidala (1 Treffer), Loris Sellaro (1 Treffer), Loan Boumelaha (1 Treffer) und Giuliano Salvia (1 Treffer). Einziger Torschütze für NK Posavina war: Bonito Tokic (1 Treffer).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Gruppe ist Timau Basel in der Defensive wie auch in der Offensive Spitze. Das Team schiesst am meisten Tore und kassiert die wenigsten. Durchschnittlich trifft die Offensive 4.2 Mal pro Partie.

Die Abwehr von NK Posavina kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.5 (Rang 13).

Timau Basel bleibt mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach 25 Spielen 67 Punkte auf dem Konto. Timau Basel hat bisher 22mal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Timau Basel zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte SC Münchenstein. Das Spiel findet am 12. Juni statt (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Für NK Posavina hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 13. Für NK Posavina war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Mit dem sechstplatzierten NK Alkar kriegt es NK Posavina als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 12. Juni (15.00 Uhr, Fiechten, Reinach).

Telegramm: AS Timau Basel - NK Posavina 8:1 (3:0) - Rankhof, Basel – Tore: 20. Hicham Chirouf 1:0. 23. Marco Aluisi 2:0. 30. Loris Sellaro 3:0. 48. Hicham Chirouf (Penalty) 4:0.51. Roberto Santoro 5:0. 55. Loan Boumelaha 6:0. 64. Bonito Tokic 6:1. 77. Luigi Aidala 7:1. 81. Giuliano Salvia (Penalty) 8:1. – Timau Basel: Andre Joaquim Brito Neto, Daniel Atanasovski, Yaya Sane Diedhiou, Loan Boumelaha, Domenico Seminara, Roberto Santoro, Mino Montalto, Francesco Catale, Hicham Chirouf, Loris Sellaro, Marco Aluisi. – NK Posavina: Patrik Gavran, Antonio Gudelj, Dominik Bacic, Ivan Miljanovic, Martin Vukovic, Bonito Tokic, Ante Cicak, Ivan Radic, Marin Gudelj, Tomislav Duvnjak, Mario Tomas. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.05.2022 20:21 Uhr.