4. Liga, Gruppe 4 Timau Basel setzt Siegesserie auch gegen Transmontanos fort Timau Basel setzt seine Siegesserie auch gegen Transmontanos fort. Das 4:2 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Folge.

(chm)

Das Skore eröffnete Elvir Sabani in der 20. Minute. Er traf für Timau Basel zum 1:0. Elvir Sabani erzielte nur fünf Minuten später auch das 2:0 für Timau Basel. Timau Basel erhöhte in der 33. Minute seine Führung durch Matheus Nascimento Ribeiro weiter auf 3:0.

Timau Basel erhöhte in der 39. Minute seine Führung durch Ivan Rusell weiter auf 4:0. Rui Jorge Gonçalves Macedo (60. Minute) liess Transmontanos auf 1:4 herankommen. Den Schlussstand stellte Luenderson Picanço Do Nascimento in der 61. Minute her, als er für Transmontanos auf 2:4 verkürzte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Timau Basel, Alex Cusenza (25.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Transmontanos, Julio Paulo Nsiandambo (72.) kassierte sie.

In seiner Gruppe hat Timau Basel den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 48 Tore in 13 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.2 Toren pro Match.

Die Abwehr von Transmontanos kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3.7 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 10).

Der Sieg bedeutet für Timau Basel die Tabellenführung. Nach 15 Spielen hat das Team 30 Punkte. Das ist ein Sprung um zwei Plätze. Für Timau Basel ist es der fünfte Sieg in Serie.

Als nächstes tritt Timau Basel in einem Auswärtsspiel gegen das zweitplatzierte Team US Olympia 1963 zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 15. April (17.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Für Transmontanos hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 11. Transmontanos hat bisher einmal gewonnen und elfmal verloren.

Mit dem viertplatzierten SC Steinen Basel kriegt es Transmontanos als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 15. April statt (17.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Telegramm: AS Timau Basel - SV Transmontanos Basel 4:2 (4:0) - Rankhof, Basel – Tore: 20. Elvir Sabani 1:0. 25. Elvir Sabani 2:0. 33. Matheus Nascimento Ribeiro 3:0. 39. Ivan Rusell 4:0. 60. Rui Jorge Gonçalves Macedo 4:1. 61. Luenderson Picanço Do Nascimento 4:2. – Timau Basel: Lucas Simic, Joao Victor Santos Ramos, Alex Cusenza, Elvir Sabani, Ivan Rusell, Franz Reichenbach, Taulant Zenuni, Elvidon Zeqiraj, Danilo Sellaro, Matheus Nascimento Ribeiro, Mino Montalto. – Transmontanos: Filipe António Dos Santos Martins, Adriano Paz de Lima, João Miguel Silva Relva, Luis Filipe Florentino Dantas, Rui Fernando Marinho Lopes, Micael Manuel Pires, Julio Paulo Nsiandambo, Osvaldo Ramos, Selmo Joao Mbote, Rui Jorge Gonçalves Macedo, Fernando Manuel Nogueira Marques. – Verwarnungen: 25. Alex Cusenza, 72. Julio Paulo Nsiandambo.

