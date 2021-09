4. Liga, Gruppe 4 Timau Basel sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Bosna Basel Timau Basel und Bosna Basel spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte.

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Erjon Ziba traf in der 54. Minute zum 0:1. Den Ausgleich erzielte Vlerand Redzepi in der 75. Minute.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Bosna Basel gab es sechs gelbe Karten. Bei Timau Basel erhielten Jure Ölcer (67.) und Fabian Cigliano (86.) eine gelbe Karte.

Timau Basel hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.8 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach sechs Spielen, in denen die Offensive 17 Tore erzielte.

Timau Basel rückt mit dem Unentschieden in der Tabelle nach vorne:

Zehn Punkte bedeuten Rang 3.

Das ist eine Verbesserung um einen Platz.

Timau Basel hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Timau Basel spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Türkgücü Basel (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 3. Oktober (13.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Das Unentschieden bringt Bosna Basel in der Tabelle zwei Plätze nach vorne. Das Team liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 6 Bosna Basel hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Bosna Basel spielt zum nächsten Mal zuhause gegen US Bottecchia BS (Platz 9). Die Partie findet am 3. Oktober statt (15.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: AS Timau Basel - FC Bosna Basel 1:1 (0:0) - Rankhof, Basel – Tore: 54. Erjon Ziba 0:1. 75. Vlerand Redzepi (Penalty) 1:1. – Timau Basel: Alessandro Italiano, Jure Ölcer, Francesco Ölcer, Francesco Catale, Luca Allegra, Vlerand Redzepi, Avni Asani, Sergej Simendic, Musa Demirtok, Fabian Cigliano, Giuliano Salvia. – Bosna Basel: Idriz Maliqi, Mirza Comic, Adis Comic, Abdulkadir Özer, Din Hodzic, Emre Kizildag, Elvis Salihovic, Erjon Ziba, Elvir Salihovic, Samir Dizdarevic, Riad Beqiri. – Verwarnungen: 53. Samir Dizdarevic, 63. Elvis Salihovic, 67. Jure Ölcer, 74. Idriz Maliqi, 78. Din Hodzic, 84. Serhat Tayfuroglu, 86. Fabian Cigliano, 87. Elvir Salihovic.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: US Bottecchia BS - FC Dardania 4:3, AS Timau Basel - FC Bosna Basel 1:1, SC Binningen b - SC Steinen Basel b 5:1

Tabelle: 1. VfR Kleinhüningen 6 Spiele/16 Punkte (18:8). 2. SC Binningen b 6/15 (28:9), 3. AS Timau Basel 6/10 (17:16), 4. FC Schwarz-Weiss 5/9 (11:7), 5. FF Brüglingen Basel 6/9 (17:13), 6. FC Bosna Basel 5/7 (8:11), 7. FC Türkgücü Basel 5/7 (12:14), 8. FC Allschwil 6/7 (12:12), 9. US Bottecchia BS 5/4 (6:15), 10. SC Steinen Basel b 5/3 (9:22), 11. FC Dardania 5/0 (12:23), 12. Basel City CF 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.09.2021 01:09 Uhr.