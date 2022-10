4. Liga, Gruppe 2 Timotheus Zeiser führt Alemannia Basel mit fünf Toren zum Sieg gegen Basel Nord Alemannia Basel setzt seine Siegesserie auch gegen Basel Nord fort. Das 10:2 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Folge.

(chm)

Basel Nord erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Bereket Kiflom ging das Team in der 23. Minute in Führung. Alemannia Basel glich in der 26. Minute durch Nicola Pol aus.

Danach drehte Alemannia Basel auf. Das Team schoss ab der 41. Minute noch neun weitere Tore, während Basel Nord ein Tor gelang (zum 2:3 (52. Minute)). Der Endstand lautete 10:2.

Matchwinner für Alemannia Basel war Timotheus Zeiser, der gleich fünfmal traf. Die weiteren Torschützen für Alemannia Basel waren: Sandro Jeraj (1 Treffer), Peter Betsche (1 Treffer), Nicola Pol (1 Treffer), Marc Schielly (1 Treffer) und Josip Brisevac (1 Treffe.) die Torschützen für Basel Nord waren: Filimon Berhe und Bereket Kiflom.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Alemannia Basel erhielten Sandro Jeraj (62.) und Peter Betsche (66.) eine gelbe Karte. Basel Nord blieb ohne Karte.

Die Offensive von Alemannia Basel ist die beste der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 3.8 Tore pro Partie.

Die Abwehr von Basel Nord kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 6 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 11).

Keine Änderung in der Tabelle für Alemannia Basel: 25 Punkte bedeuten Rang 2. Alemannia Basel hat bisher achtmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Alemannia Basel spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen SV Muttenz (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 19. März ( Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Für Basel Nord hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit null Punkten auf Rang 11. Basel Nord muss bereits die zehnte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Viermal verlor Basel Nord zuhause und sechsmal auswärts.

Basel Nord spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Münchenstein a (Platz 6). Die Partie findet am 19. März statt ( Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: SC Basel Nord - BCO Alemannia Basel 2:10 (1:2) - Rankhof, Basel – Tore: 23. Bereket Kiflom 1:0. 26. Nicola Pol 1:1. 41. Timotheus Zeiser 1:2. 47. Timotheus Zeiser 1:3. 52. Filimon Berhe 2:3. 55. Marc Schielly 2:4. 60. Sandro Jeraj 2:5. 63. Josip Brisevac 2:6. 70. Timotheus Zeiser 2:7. 72. Timotheus Zeiser 2:8. 75. Timotheus Zeiser 2:9. 85. Peter Betsche 2:10. – Basel Nord: Thomas Layne, Millyon Layne, Solomon Hailemichael, Awet Tesfazghi Sibhatu, Filimon Berhe, Desbele Tewelde, Mulue Hadish, Nahom Mebrahtu, Bereket Kiflom, Abel Isak, Fithawi Eyob. – Alemannia Basel: Christian Luketic, Christian Compare, Dénes Zoltan Kövi, David Aleksic, Josip Brisevac, Matthias Steiner, Jonas Ayadi, Timotheus Zeiser, Nicola Pol, Jonas Mall, Oleh Rusakov. – Verwarnungen: 62. Sandro Jeraj, 66. Peter Betsche.

