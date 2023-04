4. Liga, Gruppe 3 Tizian Maggion führt Aesch mit drei Toren zum Sieg gegen Soleita Hofstetten Sieg für den Tabellenzweiten: Aesch lässt am Samstag auswärts beim 8:3 gegen Soleita Hofstetten (Rang 10) nichts anbrennen.

(chm)

Soleita Hofstetten erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Simon Hasenfratz ging das Team in der 41. Minute in Führung. Gleichstand stellte Nico Bitto durch seinen Treffer für Aesch in der 43. Minute her.

Danach drehte Aesch auf. Das Team schoss ab der 45. Minute noch sieben weitere Tore, während Soleita Hofstetten noch zwei Treffer gelangen (zum 2:4 (76. Minute) und 3:4 (79. Minute)). Der Endstand lautete 8:3.

Matchwinner für Aesch war Tizian Maggion, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Aesch waren: Nico Bitto (2 Treffer), Marc Luca Ritschard (2 Treffer) und Nico Fruncillo (1 Treffe.) bei Soleita Hofstetten schoss Simon Hasenfratz gleich zwei Tore. Getroffen hat zudem Laurent Matti (1 Tore).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Soleita Hofstetten für Laurent Matti (54.) und Luca Braun (89.). Die einzige gelbe Karte bei Aesch erhielt: Gianluca Celant (83.)

Die Offensive von Aesch ist die beste der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 3.3 Tore pro Partie.

Zahlreiche Gegentore sind für Soleita Hofstetten ein relativ häufiges Phänomen. Die total 59 Gegentore in elf Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.5 Toren pro Match (Rang 10).

Der Sieg bedeutet für Aesch die Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach 16 Spielen bei 28 Punkten. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Für Aesch ist es bereits der neunte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat viermal zuhause und fünfmal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Aesch ging unentschieden aus.

Als nächstes tritt Aesch zuhause gegen das drittplatzierte Team FC Reinach zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 23. April statt (13.00 Uhr, Löhrenacker, Aesch).

Für Soleita Hofstetten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwei Punkten auf Rang 10. Für Soleita Hofstetten war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Für Soleita Hofstetten geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Amicitia Riehen (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 23. April statt (13.00 Uhr, Grendelmatte, Riehen).

Telegramm: SC Soleita Hofstetten - FC Aesch a 3:8 (1:2) - Chöpfli, Hofstetten – Tore: 41. Simon Hasenfratz 1:0. 43. Nico Bitto 1:1. 45. Nico Bitto 1:2. 52. Tizian Maggion 1:3. 56. Nico Fruncillo 1:4. 76. Laurent Matti 2:4. 79. Simon Hasenfratz 3:4. 82. Marc Luca Ritschard 3:5. 84. Tizian Maggion 3:6. 89. Marc Luca Ritschard 3:7. 90. Tizian Maggion 3:8. – Soleita Hofstetten: David Ferre I Lopez, Luca Braun, Mathias Hägeli, Kilian Wüest, Lucas Frederiksen, Laurent Matti, Nicola Cambria, David von Graffenried, Robin Lauber, Kofi Nimeley, Simon Hasenfratz. – Aesch: Alessandro Italiano, Jure Ölcer, Stefan Gempeler, Jeremy Pursell, Marco Zorzetto, Dylan Bourquin, Robin Schaub, Lumni Aliu, Florian Frey, Tizian Maggion, Nico Bitto. – Verwarnungen: 54. Laurent Matti, 83. Gianluca Celant, 89. Luca Braun.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.04.2023 02:56 Uhr.