4. Liga, Gruppe 3 Tizian Maggion rettet Aesch einen Punkt gegen Riederwald Aesch und Riederwald spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte. Für Aesch ist es bereits das dritte Unentschieden in drei Spielen.Riederwald spielt schon zum dritte Mal in drei Spielen unentschieden.

(chm)

Das 0:1 erzielte Loyan Geryare in der 37. Minute. Der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit: Tizian Maggion traf in der 94. Minute für Riederwald zum Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Aesch erhielt: Dylan Bourquin (12.) die einzige gelbe Karte bei Riederwald erhielt: Tuna Sen (55.)

In der Abwehr gehört Aesch zu den Besten: Total liess das Team 1 Tore in ein Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 0.2 Toren pro Spiel (Rang 3).

Nach dem fünften Spiel steht Aesch auf dem vierten Rang. Aesch hat bisher nur unentschieden gespielt, und zwar einmal.

Für Aesch geht es zuhause gegen FC Amicitia Riehen (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 28. August statt (13.00 Uhr, Löhrenacker, Aesch).

Nach dem fünften Spiel steht Riederwald auf dem fünften Rang. Riederwald hat bisher nur unentschieden gespielt, und zwar einmal.

Im nächsten Spiel trifft Riederwald daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Laufen. Das Spiel findet am 27. August statt (16.00 Uhr, Riederwald, Riederwald/Liesberg).

Telegramm: FC Aesch a - FC Riederwald 1:1 (0:1) - Löhrenacker, Aesch – Tore: 37. Loyan Geryare 0:1. 94. Tizian Maggion 1:1. – Aesch: Pascal Allemann, Marco Zorzetto, Francesco Ölcer, Jeremy Pursell, Florian Frey, Dylan Bourquin, Nico Galanis, Nicolas Nussbaumer, Sacha Bourquin, Nicola Wetzel, Nico Fruncillo. – Riederwald: Roman Schlapp, Ramon Henz, Nicola Steiner, Hiram Mondragon Molina, Matthias Hänggi, Colin Christ, Yannis Grun, Loyan Geryare, Tuna Sen, Oliver Steiner, Julian Henz. – Verwarnungen: 12. Dylan Bourquin, 55. Tuna Sen.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

