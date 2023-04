3. Liga, Gruppe 2 Tor von André Gaudin sichert Bubendorf das Unentschieden gegen Alkar Bubendorf und Alkar spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte.

Ein Eigentor von Alessio Di Benedetto brachte in der 51. Minute die 1:0-Führung für Alkar. Franjo Dzolan sorgte in der 77. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Alkar. Dank dem Treffer von Stefano Gigliotti (89.) reduzierte sich der Rückstand für Bubendorf auf ein Tor (1:2). Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 92, als André Gaudin für Bubendorf erfolgreich war.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Franjo Soldo von Alkar erhielt in der 60. Minute die gelbe Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Bubendorf nicht verändert. 21 Punkte bedeuten Rang 9. Bubendorf hat bisher sechsmal gewonnen, elfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Bubendorf auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team SC Binningen b. Diese Begegnung findet am 6. Mai statt (20.30 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Für Alkar hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 30 Punkten auf Rang 7. Alkar hat bisher neunmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Alkar geht es auswärts gegen FC Concordia Basel (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 7. Mai statt (11.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: FC Bubendorf - NK Alkar 2:2 (0:0) - Brühl, Bubendorf – Tore: 51. Eigentor (Alessio Di Benedetto) 0:1.77. Franjo Dzolan 0:2. 89. Stefano Gigliotti 1:2. 92. André Gaudin 2:2. – Bubendorf: Patrick Häfelfinger, Manuel Wagner, Alex Schärli, Sinan Bloch, Fabio Thommen, Dario Minnig, Alessio Di Benedetto, Janis Eggimann, Christian Preiswerk, Manuel Schaub, Sebastian Rüst. – Alkar: Zdravko Vukoja, Franjo Soldo, Simon Horvat, Antun Hrskanovic, David Vidovic, Benard Muja, Deni Basic, Ivan Vidovic, Matej Gasser, Ivan Tunjic, Josip Tunjic. – Verwarnungen: 60. Franjo Soldo.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.04.2023 00:58 Uhr.