3. Liga, Gruppe 2 Tor von Andreja Miletic sichert Münchenstein FC das Unentschieden gegen Alkar Sechs Tore sind zwischen Alkar und Münchenstein FC gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

(chm)

Münchenstein FC geriet dreimal in Rückstand, war selbst nie in Führung, aber holte sich dank dem Ausgleich in der 89. Minute doch noch einen Punkt.

Nach jedem der drei Führungstore von Alkar glich Münchenstein FC direkt wieder aus. Zuletzt ging Alkar durch Antun Hrskanovic in der 55. Minute 3:2 in Führung. Für den späten Ausgleich für Münchenstein FC sorgte Andreja Miletic, der in der 89. Minute das Tor zum 3:3 erzielte.

Die Torschützen für Alkar waren: Ivan Budimir, Franjo Dzolan und Antun Hrskanovic. Die Torschützen für Münchenstein FC waren: Vlerand Redzepi, Matteo Saracino und Andreja Miletic.

Über die längste Zeit, nämlich 75 Minuten, lag Alkar in Führung. Dennoch reichte es nur für einen einzigen Punkt.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Alkar für Antun Hrskanovic (41.) und Zeljko Madzarevic (94.). Die einzige gelbe Karte bei Münchenstein FC erhielt: Luca Ritter (59.)

Unverändert liegt Alkar auf Rang 6. Das Team hat sieben Punkte. Alkar hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Alkar spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Dardania (Platz 11). Das Spiel findet am 17. September statt (18.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Münchenstein FC steht in der Tabelle neu auf Rang 2 (zuvor: 1). Das Team hat zehn Punkte. Münchenstein FC hat bisher dreimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Münchenstein FC geht es auswärts gegen FC Concordia Basel (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 18. September statt (11.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: NK Alkar - FC Münchenstein 3:3 (2:1) - Sportzentrum Pfaffenholz, Basel – Tore: 3. Franjo Dzolan 1:0. 20. Vlerand Redzepi 1:1. 26. Ivan Budimir 2:1. 50. Matteo Saracino 2:2. 55. Antun Hrskanovic 3:2. 89. Andreja Miletic 3:3. – Alkar: Darko Pavic, Ivan Vukelja, Simon Horvat, Marinko Sucic, Franjo Dzolan, Antun Hrskanovic, Fabian Forestier, Benard Muja, Andrej Saric, Ivan Budimir, Zeljko Madzarevic. – Münchenstein FC: Kevin Meier, Arda Izgi, Cyrille Hagen, Fabio Di Benedetto, Finn Leitner, Giuliano Salvia, Vlerand Redzepi, Joel Scherrer, Luca Ritter, Sandro Menegola, Matteo Saracino. – Verwarnungen: 41. Antun Hrskanovic, 59. Luca Ritter, 94. Zeljko Madzarevic.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.09.2022 16:32 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.