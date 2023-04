3. Liga, Gruppe 1 Tor von Boran Yavuz sichert Allschwil das Unentschieden gegen Black Stars Im Spiel zwischen Allschwil und Black Stars gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

(chm)

Den Auftakt machte Florent Gacaferi, der in der 21. Minute für Black Stars zum 1:0 traf. Der Ausgleich für Allschwil fiel in der 52. Minute, als Aleksandar Sekulic ins eigene Tor traf. Arbnit Shala schoss Black Stars in der 85. Minute zur 2:1-Führung. Boran Yavuz glich in der 90. Minute für Allschwil aus. Es hiess 2:2.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Allschwil. Für Black Stars gab es keine Karte.

In der Abwehr gehört Allschwil zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.5 Tore pro Partie (Rang 3).

Die Tabellensituation hat sich für Allschwil nicht verändert. Mit 30 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Allschwil hat bisher achtmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Allschwil spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Stein (Rang 14). Diese Begegnung findet am 15. April statt (19.15 Uhr, Bustelbach, Stein).

Für Black Stars hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 25 Punkten auf Rang 7. Black Stars hat bisher siebenmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Auf Black Stars wartet im nächsten Spiel daheim das achtplatzierte Team SC Binningen a, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 15. April (18.30 Uhr, Buschweilerhof, Basel).

Telegramm: FC Allschwil - FC Black Stars 2:2 (0:1) - Im Brüel, Allschwil, – Tore: 21. Florent Gacaferi 0:1. 52. Eigentor (Aleksandar Sekulic) 1:1.85. Arbnit Shala 1:2. 90. Boran Yavuz 2:2. – Allschwil: Pascal Müller, André Bachmann, Matthias Mazzamati, Fabian Roth, Noah Vögtlin, Danis Popaja, Boran Yavuz, Pablo Romera, Bryan Scherrer, Michele Petta, Murat Dogan. – Black Stars: Lionel Lüthi, Luka Vidovic, Darko Ristic, Aleksandar Sekulic, Leon Canaj, Mohamed Tahirou Diallo, Florent Gacaferi, Arbnit Shala, Yulian Flores Alvarez, Lazar Vucurovic, Denis Zatko. – Verwarnungen: 29. Danis Popaja, 41. Boran Yavuz, 84. André Bachmann, 88. Murat Dogan.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.04.2023 13:42 Uhr.