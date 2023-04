4. Liga, Gruppe 1 Tor von Dario Guarda sichert Wallbach das Unentschieden gegen Rheinfelden 1909 Im Spiel zwischen Wallbach und Rheinfelden 1909 hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3.

(chm)

Bis zur 23. Minute ging Rheinfelden 1909 deutlich in Führung, nämlich 2:0. Die Treffer erzielte(.) levent Hasani (10., 23.). Für Wallbach erfolgreich war bis dahin .

Manuel Schärer sorgte in der 28. Minute für Wallbach für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Zum Ausgleich für Wallbach traf Haris Malmudirevic in der 35. Minute. Per Penalty traf Matej Kljucevic in der 39. Minute zur 3:2-Führung für Rheinfelden 1909. Kurz vor Schluss, in der 90. Minute, traf Dario Guarda für Wallbach zum 3:3-Ausgleich.

Bei Wallbach erhielten Simon Bitter (71.) und Haris Malmudirevic (74.) eine gelbe Karte. Bei Rheinfelden 1909 erhielten Nils Ammann (3.) und Naven Chipperfield (99.) eine gelbe Karte.

Keine Änderung in der Tabelle für Wallbach: Mit zwölf Punkten liegt das Team auf Rang 10. Wallbach hat bisher dreimal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Wallbach tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Frenkendorf an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am Samstag (15. April) statt (18.00 Uhr, Sportplatz Kittler, Frenkendorf).

Der eine gewonnene Punkt hat für Rheinfelden 1909 nicht ausgereicht für eine Verbesserung in der Tabelle: Das Team bleibt auf dem letzten Platz (fünf Punkte). Rheinfelden 1909 hat bisher noch nie gewonnen. Fünfmal spielte das Team unentschieden. Neun Spiele gingen verloren.

Für Rheinfelden 1909 geht es auswärts gegen FC Laufenburg-Kaisten (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am Samstag (15. April) statt (18.00 Uhr, Blauen, Laufenburg).

Telegramm: FC Wallbach-Zeiningen - FC Rheinfelden 1909 3:3 (2:3) - Unter Reben, Zeiningen – Tore: 10. Levent Hasani 0:1. 23. Levent Hasani 0:2. 28. Manuel Schärer 1:2. 35. Haris Malmudirevic 2:2. 39. Matej Kljucevic (Penalty) 2:3.90. Dario Guarda 3:3. – Wallbach: David Waldmeier, Oliver Kalt, Manuel Schärer, Ramon Rutishauser, Diego Alletto, Simon Bitter, Silvan Füglister, Pascal Hasler, Noel Hasler, Dario Guarda, Haris Malmudirevic. – Rheinfelden 1909: Raphael Rua, Nils Ammann, Lucas Berger, Erik Ammann, Simon Seiler, Sebastian Metzger, Nils Moens, Severin Oehen, Nick Menzinger, Luca Ferretti, Levent Hasani. – Verwarnungen: 3. Nils Ammann, 71. Simon Bitter, 74. Haris Malmudirevic, 99. Naven Chipperfield.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.04.2023 22:09 Uhr.