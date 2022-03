4. Liga, Gruppe 2 Tor von Francesco Biafora sichert Binningen das Unentschieden gegen Ferad Das Resultat im Spiel zwischen Ferad und Binningen lautet 2:2.

Zweimal legte Ferad vor, zweimal glich Binningen aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Das erste Tor der Partie erzielte Baran Yildiz für Ferad. In der 5. Minute traf er zum 1:0. Binningen glich in der 33. Minute durch Francesco Biafora aus. Firat Oezdengiz brachte Ferad 2:1 in Führung (52. Minute).

In den letzten Minuten musste Ferad noch den Ausgleich hinnehmen. Für Binningen traf Francesco Biafora in der 84. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Binningen für Marlon Knotek (45.) und Volkan Kaya (86.). Die einzige gelbe Karte bei Ferad erhielt: Kendal Kaya (59.)

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Ferad: Durchschnittlich trifft die Offensive 4 Mal pro Partie.

Ferad bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 25 Punkte bedeuten Rang 3. Ferad hat bisher achtmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Ferad geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Srbija 1968 (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 3. April statt (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Binningen bleibt trotz dem Unentschieden auf dem ersten Platz. Das Team hat nunmehr 29 Punkte. Binningen hat bisher neunmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Binningen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Laufen b (Platz 5). Die Partie findet am 2. April statt (20.15 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Telegramm: FC Ferad - SC Binningen a 2:2 (1:1) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 5. Baran Yildiz 1:0. 33. Francesco Biafora 1:1. 52. Firat Oezdengiz 2:1. 84. Francesco Biafora 2:2. – Ferad: Diren Tasocak, Mehmet Gördük, Mehmet Elmali, Firat Dogan, Ejder Kavak, Volkan Inkaya, Firat Oezdengiz, Kutlay Kocahal, Kendal Kaya, Taylan Aslan, Ali Elmali. – Binningen: Marlon Knotek, Simon Fischer, Yves Hürlimann, Volkan Kaya, Robin Baer, Samir Jendoubi, Flavio Krug, Pablo Krug, Melvin Fehlbaum, Francesco Biafora, Luca Yildiz. – Verwarnungen: 45. Marlon Knotek, 59. Kendal Kaya, 86. Volkan Kaya.

