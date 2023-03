3. Liga, Gruppe 2 Tor von Franjo Dzolan sichert Alkar das Unentschieden gegen Laufen 2:2 lautet das Resultat zwischen Laufen und Alkar. Die Teams teilen sich die Punkte.

Zweimal ging Laufen in Führung. Doch Alkar schaffte jeweils den Ausgleich.

Das Skore eröffnete Dario Plattner in der 37. Minute. Er traf für Laufen zum 1:0. Alkar glich in der 40. Minute durch Ivan Vidovic aus. Gilles Eichenberger erzielte in der 64. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Laufen.

Alkar gelang der Ausgleich in letzter Minute, als Franjo Dzolan in der 87. Minute zum 2:2 traf.

Bei Laufen sah Christoph Stenz (87.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Christoph Stenz (74.) und Fabien Alain Freiberger (94.). Bei Alkar erhielten Andrej Saric (53.) und Franjo Dzolan (74.) eine gelbe Karte.

Die Tabellensituation bleibt für Laufen unverändert. Das Team liegt mit 24 Punkten auf Rang 8. Laufen hat bisher siebenmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Laufen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Concordia Basel (Platz 5). Die Partie findet am 2. April statt (11.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Nach dem Unentschieden büsst Alkar in der Tabelle ein und liegt neu mit 29 Punkten auf Rang 7. Das Team verliert damit einen Platz. Alkar hat bisher neunmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Alkar geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Münchenstein (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 2. April statt (15.00 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Telegramm: FC Laufen - NK Alkar 2:2 (1:1) - Im Nau, Laufen – Tore: 37. Dario Plattner 1:0. 40. Ivan Vidovic 1:1. 64. Gilles Eichenberger 2:1. 87. Franjo Dzolan 2:2. – Laufen: Reto Giger, Benjamin Niederberger, Beat Spinnler, Fabien Alain Freiberger, Lukas Wüthrich, Björn Züger, Christoph Stenz, Andrin Steiner, Anuchan Jeyaseelan, Joel Noirjean, Dario Plattner. – Alkar: Darko Pavic, Ivan Vukelja, Andrej Saric, Benard Muja, Marinko Sucic, Franjo Dzolan, Ivan Budimir, Ivan Tunjic, Antun Hrskanovic, Daniel Dujmovic, Fabian Forestier. – Verwarnungen: 53. Andrej Saric, 74. Franjo Dzolan, 74. Christoph Stenz, 94. Fabien Alain Freiberger – Ausschluss: 87. Christoph Stenz.

