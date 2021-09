3. Liga, Gruppe 1 Tor von Lendrit Iberdemaj sichert Laufen das Unentschieden gegen Oberwil Das Resultat im Spiel zwischen Oberwil und Laufen lautet 2:2.

(chm)

Zwar lag Oberwil während 81 Minuten in Führung - dennoch reichte es lediglich für einen einzigen Punkt.

Tore von Daniel Scala und Alessandro Gatti bedeuteten eine Zwei-Tore-Führung für Oberwil bis in die 38. Minute. Doch Laufen schaffte dank Gentonis Veseli (60. Minute) und Lendrit Iberdemaj bis in die 86. Minute den Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Laufen für Timo Karrer (46.) und Simon Steiner (49.). Oberwil blieb ohne Karte.

In der Tabelle steht Oberwil nach dem dritten Spiel auf Rang 5 (fünf Punkte). Oberwil spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen US Olympia 1963. Zu diesem Spiel kommt es am 11. September (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Nach dem zweiten Spiel steht Laufen mit vier Punkten auf dem sechsten Rang. Für Laufen geht es daheim gegen FC Concordia Basel weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (8. September) (20.15 Uhr, Im Nau, Laufen).

Telegramm: FC Oberwil - FC Laufen 2:2 (2:0) - Eisweiher, Oberwil – Tore: 5. Daniel Scala 1:0. 38. Alessandro Gatti 2:0. 60. Gentonis Veseli 2:1. 86. Lendrit Iberdemaj 2:2. – Oberwil: Stefan Gubser, Adrian Bayerl, Alessandro Gatti, Florian Stiegeler, Nicola Magro, Manuel Opprecht, Daniel Scala, Cédric Saladin, Philipp Gilgen, Ricardo Pereira de Sousa, Nicolas Uhler. – Laufen: Sascha Iten, Timo Karrer, Simon Steiner, Fabien Alain Freiberger, Martin Baleno, Gentonis Veseli, Fabian Krasniqi, Christoph Stenz, Florent Pepsi, Anuchan Jeyaseelan, Enrique Morera Vazquez. – Verwarnungen: 46. Timo Karrer, 49. Simon Steiner.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Schwarz-Weiss b - AC Rossoneri 2:2, FC Therwil - BCO Alemannia Basel 7:1, FC Black Stars - US Olympia 1963 7:5, FC Breitenbach - FC Zwingen 2:3, FC Oberwil - FC Laufen 2:2, FC Gelterkinden - SC Binningen 3:2

Tabelle: 1. FC Therwil 3 Spiele/9 Punkte (14:1). 2. FC Gelterkinden 3/6 (8:5), 3. FC Black Stars 3/6 (12:10), 4. SC Binningen 3/6 (10:5), 5. FC Oberwil 3/5 (5:2), 6. FC Laufen 2/4 (6:3), 7. FC Zwingen 3/4 (4:6), 8. FC Concordia Basel 1/3 (1:0), 9. FC Bubendorf 2/3 (4:6), 10. FC Schwarz-Weiss b 3/3 (5:5), 11. AC Rossoneri 3/2 (2:6), 12. FC Breitenbach 3/1 (5:9), 13. US Olympia 1963 3/0 (5:11), 14. BCO Alemannia Basel 3/0 (2:14).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 13:49 Uhr.