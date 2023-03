3. Liga, Gruppe 2 Tor von Luka Putnik sichert Muttenz das Unentschieden gegen Concordia Basel Sechs Tore sind zwischen Muttenz und Concordia Basel gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

(chm)

Concordia Basel war zweimal in Führung. Muttenz lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Muttenz in der 95. Minute.

Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen. Nach jedem Führungstor gelang dem jeweils anderen Team wieder der Ausgleich.

In der 88. Minute ging Concordia Basel zunächst 3:2 in Führung. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Für den späten Ausgleich für Muttenz sorgte Luka Putnik, der in der 95. Minute das Tor zum 3:3 erzielte.

Im Spiel gab es total acht Karten. Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Concordia Basel. Bei Muttenz erhielten Loris Degen (72.), Milan Paunovic (87.) und Fabio Bächtold (87.) eine gelbe Karte.

Muttenz liegt nach Spiel 14 auf Rang 10. Muttenz hat bisher nur unentschieden gespielt, und zwar einmal.

Muttenz tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Breitenbach an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 18. März statt (18.00 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

Nach dem 14. Spiel steht Concordia Basel auf dem vierten Rang. Concordia Basel hat bisher nur unentschieden gespielt, und zwar einmal.

Im nächsten Spiel kriegt es Concordia Basel zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team SC Binningen b. Diese Begegnung findet am 19. März statt (11.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: SV Muttenz - FC Concordia Basel 3:3 (1:1) - Sportplatz Margelacker, Muttenz – Tore: 16. Eric Bernet 1:0. 37. Rayan Hajabo 1:1. 70. Noël Guthauser 1:2. 83. Edmond Tahiri 2:2. 88. Marco Antonio Marroquin Perez (Penalty) 2:3.95. Luka Putnik 3:3. – Muttenz: Mathias Altermatt, Pascal Amsler, Loris Degen, Joey Ridacker, Luka Putnik, Eric Bernet, Milan Paunovic, Leano Martin, Shpresim Jusufi, Fabio Bächtold, Maurice Meyer. – Concordia BS: Christian D Avolio, Noah Lamotte, Saidu Marah, Vildan Aliji, Rayan Hajabo, Reto Bornhauser, Lio Erhard, Vigan Sadiku, Carlo Loiudice, Noël Guthauser, Arnold Nlend-Sah Kuepo Deutcho. – Verwarnungen: 40. Saidu Marah, 65. Lio Erhard, 69. Marco Cecere, 72. Loris Degen, 78. Marco Antonio Marroquin Perez, 87. Milan Paunovic, 87. Fabio Bächtold, 90. Besian Ademi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.03.2023 21:36 Uhr.

