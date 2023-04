3. Liga, Gruppe 1 Tor von Marco Hug sichert FC Liestal das Unentschieden gegen Röschenz Sechs Tore sind zwischen FC Liestal und Röschenz gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

(chm)

Röschenz war zweimal in Führung. FC Liestal lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte FC Liestal in der 85. Minute.

Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen. Nach jedem Führungstor gelang dem jeweils anderen Team wieder der Ausgleich.

Zuletzt ging Röschenz in der 50. Minute durch Raphael Imhof 3:2 in Führung. Der Ausgleich für FC Liestal zum 3:3 fiel spät durch Marco Hug. er war in der 85. Minute erfolgreich.

Bei Röschenz erhielten Janik Steg (18.), Jan Steingruber (29.) und Colin Darms (47.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für FC Liestal, nämlich für Marco Hug (71.).

Die Tabellensituation hat sich für FC Liestal nicht verändert. Das Team liegt mit 26 Punkten auf Rang 6. FC Liestal hat bisher achtmal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es FC Liestal auswärts mit seinem Tabellennachbarn VfR Kleinhüningen (Platz 5) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 15. April (17.00 Uhr, Sportplatz Schorenmatte, Basel).

Nach dem Unentschieden büsst Röschenz in der Tabelle ein und liegt neu mit 18 Punkten auf Rang 10. Das Team verliert damit einen Platz. Röschenz hat bisher fünfmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Röschenz geht es in einem Heimspiel gegen FC Stein (Platz 14) weiter. Diese Begegnung findet am Mittwoch (5. April) statt ( Uhr, Sportplatz Fluh, Röschenz).

Telegramm: FC Liestal - FC Röschenz 3:3 (2:3) - Stadion Gitterli, Liestal – Tore: 19. Matthias Fricker 1:0. 42. Philipp Borer 1:1. 45. Philipp Borer (Penalty) 1:2.48. Matthias Fricker 2:2. 50. Raphael Imhof 2:3. 85. Marco Hug 3:3. – FC Liestal: Lars Ruflin, Nico Schaub, Philipp Gisin, Claudio Vanne, Linus Wegmann, Marco Hug, Matthias Fricker, Maurice Morand, Alessio Pileggi, Robby Enz, Liam Kos. – Röschenz: Daniel Steiner, Janik Steg, Colin Darms, Lucca Schnell, Michel Cueni, Roberto Cerone, Marco Cueni, Jan Steingruber, Philipp Borer, Raphael Thomann, Raphael Imhof. – Verwarnungen: 18. Janik Steg, 29. Jan Steingruber, 47. Colin Darms, 71. Marco Hug.

