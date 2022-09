4. Liga, Gruppe 3 Tor von Michel Aebi sichert Ettingen das Unentschieden gegen Dornach Im Spiel zwischen Dornach und Ettingen hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3.

(chm)

Beide Teams gingen im Spiel einmal in Führung. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Ettingen in der 93. Minute.

Dornach war zwischenzeitlich mit 3:1 (68. Minute) in Führung, konnte den Vorsprung aber nicht über die Runden bringen.

In der 55. Minute erzielte Maximilian Ditzler für Dornach die 2:1-Führung. Es war ein Elfmeter. Matyas Bartha erhöhte in der 68. Minute zur 3:1-Führung für Dornach. Dank dem Treffer von Fabio Lyrer (91.) reduzierte sich der Rückstand für Ettingen auf ein Tor (2:3). Nur gerade zwei Minuten nach dem 2:3 (91. Miunte) traf Michel Aebi für Ettingen in der 93. Minute zum 3:3-Ausgleich. Er traf damit bereits zum zweiten Mal in der Partie.

Auch Ettingen war im Spiel zeitweise vorne gelegen, nämlich 1:0 (39. Minute).

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Ettingen sah Daniel Travaglione (92.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Ettingen weitere vier gelbe Karten. Bei Dornach erhielten Raul Gschwind (38.) und Lukas Berg (81.) eine gelbe Karte.

Die Offensive von Dornach ist die beste der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 1.9 Mal pro Partie.

In der Tabelle verbessert sich Dornach von Rang 6 auf 5. Das Team hat vier Punkte. Dornach hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Dornach daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Therwil. Das Spiel findet am 25. September statt (15.00 Uhr, Sportanlage Gigersloch, Dornach).

In der Tabelle verbessert sich Ettingen von Rang 7 auf 6. Das Team hat vier Punkte. Ettingen hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Ettingen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Breitenbach (Platz 8). Diese Begegnung findet am 17. September statt (18.30 Uhr, Sportanlage Hintere Matten, Ettingen).

Telegramm: SC Dornach a - FC Ettingen 3:3 (0:1) - Sportanlage Gigersloch, Dornach – Tore: 39. Michel Aebi (Penalty) 0:1.53. David Stöckli 1:1. 55. Maximilian Ditzler (Penalty) 2:1.68. Matyas Bartha 3:1. 91. Fabio Lyrer 3:2. 93. Michel Aebi 3:3. – Dornach: Melvin König, Lukas Berg, David Casanova Diaz, Yannic Lamotte, Kilian Schröter, Christopher Kunz, Raul Gschwind, Maximilian Ditzler, Matyas Bartha, Simon Heer, David Stöckli. – Ettingen: Luca Reck, Benjamin Kohler, Cedric Planella, Steve Bollier, Alain Grüter, Sven Frei, Michel Aebi, Mischa Beljean, Luca Frisina, Loris Stöcklin, Fabio Lyrer. – Verwarnungen: 38. Raul Gschwind, 54. Steve Bollier, 71. Michel Aebi, 79. Daniel Travaglione, 81. Lukas Berg, 92. Hans Peter Ganster – Ausschluss: 92. Daniel Travaglione.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.09.2022 20:02 Uhr.

