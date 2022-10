4. Liga, Gruppe 4 Tor von Noah Stadelmann sichert Münchenstein FC das Unentschieden gegen Türkgücü Basel Im Spiel zwischen Münchenstein FC und Türkgücü Basel hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 4:4.

(chm)

Beide Teams gingen im Spiel einmal in Führung. Den Ausgleich zum 4:4 schaffte Münchenstein FC in der 91. Minute.

Türkgücü Basel war zwischenzeitlich mit 3:1 (29. Minute) und 4:2 (41. Minute) in Führung, konnte den Vorsprung aber nicht über die Runden bringen.

In der 26. Minute erzielte Fatih Ufuk für Türkgücü Basel die 2:1-Führung. Türkgücü Basel baute die Führung in der 29. Minute (Eren Yagcioglu) weiter aus (3:1). In der 35. Minute gelang Münchenstein FC (Alessio Zanandrea) der Anschlusstreffer (2:3). In der 41. Minute baute Fatih Ufuk den Vorsprung für Türkgücü Basel auf zwei Tore aus (4:2).

Jeremy Zimmermann sorgte in der 85. Minute für Münchenstein FC für den Anschlusstreffer zum 3:4. Nur gerade sechs Minuten nach dem 3:4 (85. Miunte) traf Noah Stadelmann für Münchenstein FC in der 91. Minute zum 4:4-Ausgleich.

Auch Münchenstein FC war im Spiel zeitweise vorne gelegen, nämlich 1:0 (4. Minute).

Trotz einer 65 Minuten andauernden Führung, mehr als die Hälfte des Spiels, ging Türkgücü Basel lediglich mit einem einzigen Punkt aus der Partie.

Die Torschützen für Münchenstein FC waren: Noah Stadelmann, Mario Peter, Jeremy Zimmermann und Alessio Zanandrea. Bei Türkgücü Basel schoss Fatih Ufuk gleich zwei Tore. Die weiteren Torschützen für Türkgücü Basel waren: Eren Yagcioglu (1 Treffer) und Emre Karatas (1 Treffer).

Gelbe Karten gab es bei Münchenstein FC für Dominik Schmitz (31.), Gian Mattia Reimann (58.) und Mirko Rastelli (60.). Bei Türkgücü Basel erhielten Ozan Erdikli (57.) und Erdem Yagcioglu (92.) eine gelbe Karte.

Münchenstein FC bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit vier Punkten liegt das Team auf Rang 10. Münchenstein FC hat bisher einmal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Münchenstein FC tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von AS Timau Basel an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 19. März statt (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Für Türkgücü Basel hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 2. Türkgücü Basel hat bisher sechsmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Türkgücü Basel daheim mit Inter Basel (Platz 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 30. Oktober statt (13.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Münchenstein b - FC Türkgücü Basel 4:4 (2:4) - Welschmatt, Münchenstein – Tore: 4. Mario Peter 1:0. 10. Emre Karatas 1:1. 26. Fatih Ufuk 1:2. 29. Eren Yagcioglu 1:3. 35. Alessio Zanandrea 2:3. 41. Fatih Ufuk 2:4. 85. Jeremy Zimmermann 3:4. 91. Noah Stadelmann 4:4. – Münchenstein FC: Nicolas Menz, Gregory Müggler, Mirko Rastelli, Noah Stadelmann, Janick Fehr, Pawel Popov, Dominik Schmitz, Alessio Zanandrea, Nicola Ruppeiner, Tobia Hiltensperger, Mario Peter. – Türkgücü Basel: Mehmet Bakir Aktas, Bera Pasa Öztürk, Hüseyin Akkaya, Ozan Erdikli, Muhammet Yilmaz, Fatih Ufuk, Nurallah Cagan, Emre Karatas, Salih Öztürk, Abdurrahim Cam, Eren Yagcioglu. – Verwarnungen: 31. Dominik Schmitz, 57. Ozan Erdikli, 58. Gian Mattia Reimann, 60. Mirko Rastelli, 92. Erdem Yagcioglu.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

