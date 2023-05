3. Liga, Gruppe 1 Tor von Pablo Romera sichert Allschwil das Unentschieden gegen Birsfelden Im Spiel zwischen Allschwil und Birsfelden hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3.

Dreimal ging Birsfelden in Führung. In Rückstand lag das Team nie. Doch Allschwil schaffte jeweils den Ausgleich, zuletzt in der 94. Minute.

Nach jedem der drei Führungstore von Birsfelden glich Allschwil direkt wieder aus. Zuletzt ging Birsfelden durch Ardit Dema in der 65. Minute 3:2 in Führung. Für den späten Ausgleich für Allschwil sorgte Pablo Romera, der in der 94. Minute das Tor zum 3:3 erzielte. Er traf damit bereits zum zweiten Mal in der Partie.

Die Torschützen für Allschwil waren: Pablo Romera (2 Treffer) und Nico Stasi (1 Treffer). Bei Birsfelden schoss Fitim Dauti gleich zwei Tore. Getroffen hat zudem Ardit Dema (1 Tore).

Über die längste Zeit, nämlich 75 Minuten, lag Birsfelden in Führung. Dennoch reichte es nur für einen einzigen Punkt.

Gelbe Karten gab es bei Allschwil für Murat Dogan (76.) und Boran Yavuz (91.). Bei Birsfelden erhielten Nico Frick (40.) und Seyfettin Kalayci (84.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Allschwil zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.5 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 2).

Nach dem Unentschieden verliert Allschwil einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit 39 Punkten auf Rang 5. Allschwil hat bisher zehnmal gewonnen, fünfmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Allschwil spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Lausen 72 (Platz 10). Die Partie findet am 20. Mai statt (19.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Für Birsfelden hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 48 Punkten auf Rang 2. Birsfelden hat bisher 14mal gewonnen, zweimal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Birsfelden in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte SC Binningen a. Die Partie findet am 20. Mai statt (18.00 Uhr, Sternenfeld, Birsfelden).

Telegramm: FC Allschwil - FC Birsfelden 3:3 (1:2) - Im Brüel, Allschwil, – Tore: 6. Fitim Dauti 0:1. 22. Pablo Romera 1:1. 32. Fitim Dauti 1:2. 62. Nico Stasi 2:2. 65. Ardit Dema 2:3. 94. Pablo Romera 3:3. – Allschwil: Jon Götz, André Bachmann, Boran Yavuz, Kilian Vetter, Noah Vögtlin, Flavio Bottacin, Samir Natarajan, Raphael Mathias, Luca Marro, Nico Stasi, Pablo Romera. – Birsfelden: Alberto Palombo, Felix Hoffer, Filip Golubovic, Betim Dauti, Nico Frick, Max Forsbach, Fitim Dauti, Rinor Kadrievski, Ardit Dema, Moreno Damiano, Devrim Barkin. – Verwarnungen: 40. Nico Frick, 76. Murat Dogan, 84. Seyfettin Kalayci, 91. Boran Yavuz.

