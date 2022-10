4. Liga, Gruppe 1 Tor von Severin Guthauser sichert Kaiseraugst das Unentschieden gegen Frenkendorf Im Spiel zwischen Kaiseraugst und Frenkendorf gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden.

Den Ausgleich erzielte Severin Guthauser in der 82. Minute.

Im Spiel gab es total zwölf Karten. Bei Kaiseraugst sah Islam Sahiti (89.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Kaiseraugst weitere sechs gelbe Karten. Frenkendorf kassierte fünf gelbe Karten.

In der Abwehr gehört Kaiseraugst zu den Besten: Total liess das Team 6 Tore in acht Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 0.8 Toren pro Spiel (Rang 1).

Die Tabellensituation hat sich für Kaiseraugst nicht verändert. 17 Punkte bedeuten Rang 4. Kaiseraugst hat bisher fünfmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Kaiseraugst in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn AC Virtus Liestal (Platz 5) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (15. Oktober) (18.00 Uhr, Im Liner, Kaiseraugst).

Für Frenkendorf hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 2. Frenkendorf hat bisher sechsmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Frenkendorf spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Rheinfelden 1909 (Rang 12). Die Partie findet am Samstag (15. Oktober) statt (18.00 Uhr, Sportplatz Kittler, Frenkendorf).

Telegramm: FC Kaiseraugst - FC Frenkendorf 1:1 (0:1) - Im Liner, Kaiseraugst – Tore: 29. Eigentor (Severin Guthauser) 0:1.82. Severin Guthauser 1:1. – Kaiseraugst: Alessandro D Onghia, Dario Freiermuth, Daniele Nicastro, Severin Guthauser, Luca Gröflin, Lucien Hassenforder, Islam Sahiti, Davide Emanuele Rianna, Nexhmedin Sahiti, Riccardo Salvioli, Marco Carluccio. – Frenkendorf: Enea Napoletano, Berkan Patlar, Fabio Pongan, Eren Tasdelen, Martin Muheim, Denny Gari, Michel Probst, Kagiso Schnyder, Gianluca Padula, Boze Mijoc, Ramon Schilt. – Verwarnungen: 28. Riccardo Salvioli, 34. Dario Freiermuth, 45. Enea Napoletano, 50. Nexhmedin Sahiti, 53. Kagiso Schnyder, 66. Berkan Patlar, 67. Islam Sahiti, 87. Lucien Hassenforder, 89. Miroslav Bonko, 90. Luca Gröflin, 90. Peter Kiss – Ausschluss: 89. Islam Sahiti.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.10.2022 11:17 Uhr.

