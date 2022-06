4. Liga, Gruppe 3 Tor von Vigan Bickaj sichert Brislach das Unentschieden gegen Riederwald Im Spiel zwischen Brislach und Riederwald hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3.

Bis zur 40. Minute ging Brislach deutlich in Führung, nämlich 3:1. Die Treffer erzielte(.) marc Spies (20.), Tuna Sen (37.) und Loyan Geryare (40.). Für Brislach erfolgreich war bis dahin Florin Dema (26.).

Brislach kam in der 60. Minute auf ein Tor heran, als Pascal Neidhart per Elfmeter zum 2:3 traf. Der Ausgleich für Brislach zum 3:3 fiel spät durch Vigan Bickaj. Er war in der 92. Minute erfolgreich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Riederwald erhielten Colin Christ (2.) und François Abt (49.) eine gelbe Karte. Für Brislach gab es keine Karte.

Brislach gibt dank dem Unentschieden das Schlusslicht ab. Das Team liegt mit 15 Punkten auf Rang 11. Das Team rückt damit einen Platz vor. Neu am Tabellenende liegt FC Kleinlützel. Brislach hat bisher viermal gewonnen, zwölfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Brislach ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Riederwald hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 10. Riederwald hat bisher fünfmal gewonnen, zwölfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Riederwald ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Brislach - FC Riederwald 3:3 (1:3) - Niedermatt, Kleinlützel – Tore: 20. Marc Spies 0:1. 26. Florin Dema 1:1. 37. Tuna Sen 1:2. 40. Loyan Geryare 1:3. 60. Pascal Neidhart (Penalty) 2:3.92. Vigan Bickaj 3:3. – Brislach: Adrian Bieli, Benjamin Krucker, Roman Bieli, Erduan Ismailji, Michael Kreiss, Vito Broccolo, Kevin Garganese, Pascal Neidhart, Florin Dema, Raphael Emmenegger, Vigan Bickaj. – Riederwald: François Abt, Matteo Steiner, Ramon Henz, Colin Christ, Nicola Steiner, Yannis Grun, Tuna Sen, Loyan Geryare, Simon Widmer, Karim Schäfer, Marc Spies. – Verwarnungen: 2. Colin Christ, 49. François Abt.

