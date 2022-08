3. Liga, Gruppe 1 Tore? Fehlanzeige - Rossoneri und Nordstern trennen sich 0:0 Zum Saisonauftakt spielen Rossoneri und Nordstern 0:0 unentschieden.

(chm)

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Rossoneri sah Carlos Pinto Da Silva (57.) die rote Karte. Gelb erhielt Carlos Pinto Da Silva (50.). Bei Nordstern gab es fünf gelbe Karten.

Nach dem ersten Spiel steht Rossoneri auf dem sechsten Rang. Als nächstes trifft Rossoneri auswärts mit FC Schwarz-Weiss b (Rang 13) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 27. August (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

In der Tabelle steht Nordstern nach dem ersten Spiel auf Rang 5. Im nächsten Spiel kriegt es Nordstern in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Allschwil. Diese Begegnung findet am 28. August statt (13.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: AC Rossoneri - FC Nordstern BS 0:0 (0:0) - Bifang, Lausen – keine Tore – Rossoneri: Marlo Gentili, Manuel Brogly, Özgür Cansa Düzgünkaya, Zoran Jankovic, Gleison Silva dos Santos, Kristian Vokrraj, Davide Quaranta, Davide Branca, Carlos Pinto Da Silva, Francesco Rizzo, Leandro Ferreira. – Nordstern: Mischa Müller, Muhamet Mustafa, Muhamet Iseni, Patrice Bossert, Nevio Compare, Ardit Kiska, Javan Onyango Omwanda, Raul Will Aracena, Argjend Turkaj, Arbin Kurtaj, Jeton Abazi. – Verwarnungen: 32. Muhamet Iseni, 50. Carlos Pinto Da Silva, 69. Raul Will Aracena, 88. Jeton Abazi, 91. Patrice Bossert, 92. Argjend Turkaj – Ausschluss: 57. Carlos Pinto Da Silva.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.08.2022 19:41 Uhr.