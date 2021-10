3. Liga, Gruppe 1 Torloses Unentschieden zwischen Laufen und Rossoneri Keinem Team ist im Spiel zwischen Laufen und Rossoneri ein Tor gelungen. Das Remis bedeutet je einen Punkt pro Team.

(chm)

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Rossoneri für Leandro Stasi (37.) und Leonid Rrahmani (57.). Die einzige gelbe Karte bei Laufen erhielt: Gentonis Veseli (47.)

Laufen hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 3.1 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach acht Spielen, in denen die Offensive 25 Tore erzielte. In der Abwehr ist Laufen sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Total liess das Team 6 Tore in acht Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 0.8 Toren pro Spiel (Rang 1).

Trotz dem Unentschieden führt Laufen die Tabelle weiterhin an. Das Team hat nach acht Spielen 20 Punkte auf dem Konto. Laufen hat bisher sechsmal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Laufen auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 13.-platzierte BCO Alemannia Basel. Das Spiel findet am 17. Oktober statt (11.00 Uhr, Hörnli, Basel).

Nach dem Unentschieden büsst Rossoneri in der Tabelle ein und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 6. Es verliert einen Platz. Rossoneri hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Rossoneri daheim mit US Olympia 1963 (Platz 14) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 16. Oktober statt (17.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Telegramm: FC Laufen - AC Rossoneri 0:0 (0:0) - Im Nau, Laufen – keine Tore – Laufen: Sascha Iten, Timo Karrer, Simon Schnell, Lendrit Iberdemaj, Gentonis Veseli, Cédric Cueni, Lars Kölliker, Flakron Abdullahu, Christoph Stenz, Anuchan Jeyaseelan, Enis Bufaj. – Rossoneri: Gustavo De Oliveira Ribeiro, Manuel Brogly, Mirco Melita, Özgür Cansa Düzgünkaya, Kristian Vokrraj, Leandro Ferreira, Cihad Kahraman, Davide Quaranta, Shahir Hashem, Nico Frick, Leandro Stasi. – Verwarnungen: 37. Leandro Stasi, 47. Gentonis Veseli, 57. Leonid Rrahmani.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: SC Binningen - BCO Alemannia Basel 1:2, FC Laufen - AC Rossoneri 0:0, US Olympia 1963 - FC Zwingen 5:6, FC Gelterkinden - FC Schwarz-Weiss b 2:3, FC Bubendorf - FC Breitenbach 1:3

Tabelle: 1. FC Laufen 8 Spiele/20 Punkte (25:6). 2. FC Therwil 7/15 (25:11), 3. FC Black Stars 7/15 (27:17), 4. FC Oberwil 7/14 (16:9), 5. FC Schwarz-Weiss b 8/13 (17:15), 6. AC Rossoneri 8/13 (16:13), 7. SC Binningen 8/12 (17:20), 8. FC Bubendorf 8/11 (19:18), 9. FC Zwingen 8/11 (24:21), 10. FC Breitenbach 8/10 (15:18), 11. FC Gelterkinden 8/7 (14:25), 12. FC Concordia Basel 7/5 (9:19), 13. BCO Alemannia Basel 8/3 (6:30), 14. US Olympia 1963 8/3 (15:23).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2021 18:09 Uhr.